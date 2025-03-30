吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

▲立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

全台大罷免持續延燒，中選會日前（28）宣布罷免立委案新增8件通過，包含台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；原住民立委陳瑩、伍麗華通過一階提議。對此，萬華社福團體「台北市攸惜關懷協會」理事長發文公開力挺吳沛憶，提及過去疫情期間吳沛憶站在最前線，用實際行動默默支持萬華，她是對在地最好的選擇。

台北市攸惜關懷協會今（30）發文指出，新冠肺炎三級警戒期間，萬華曾是疫情最嚴峻的地區。萬華社福大樓面臨物資中斷與服務停擺的雙重挑戰。協會當時自掏腰包購買物資，時任台北市議員的吳沛憶第一時間主動提供協助、協調資源。吳沛憶不僅協助募集防疫與生活物資，甚至自備消毒器具、親送到現場。

協會指出，疫情過後，吳沛憶持續支持協會多項計畫，包含西門紅樓彩虹地景催生與的清洗、陪伴弱勢者重新站起來的「洗地計畫」、支持非行少年學習水電技術的職人培訓。吳沛憶甚至捐出選舉補助款支持在地青少年的運動發展。協會進一步指出，這些計畫「她從沒被邀請，都是自己走來問：『你們最近需要什麼？』然後就開始行動。」多年來，吳沛憶也未跟協會要過感謝狀或要求協會發文宣傳。除了攸惜協會，也有許多NGO、NPO都收到吳沛憶的支持關心與幫忙。

協會表示，過去曾詢問吳沛憶為何選擇投入萬華選舉。當時吳沛憶表示，萬華對她而言，是充滿歷史與多元文化的寶地，「能在這裡紮根，我覺得是種幸福。」

協會提及，吳沛憶和有「最強里長」之稱的在地里長方荷生，多年來一起在社福、青年、弱勢等議題上持續關注與耕耘。協會強調：「沒有他們就沒有我們」無論政治立場如何，都相信他們是對萬華在地最好的選擇。

協會亦指出，相信也同意法治的社會和機制，但想要向中正萬華的居民呼籲，一起說出吳沛憶的好、吳沛憶值得支持與鼓勵。

協會亦在文末表示，想站出來向吳沛憶表達感謝，「吳沛憶我們陪妳。」