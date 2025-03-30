　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

▲▼立委吳沛憶等民進黨女性立委召開 我挺青年世代 支持青年基本法 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

全台大罷免持續延燒，中選會日前（28）宣布罷免立委案新增8件通過，包含台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；原住民立委陳瑩、伍麗華通過一階提議。對此，萬華社福團體「台北市攸惜關懷協會」理事長發文公開力挺吳沛憶，提及過去疫情期間吳沛憶站在最前線，用實際行動默默支持萬華，她是對在地最好的選擇。

台北市攸惜關懷協會今（30）發文指出，新冠肺炎三級警戒期間，萬華曾是疫情最嚴峻的地區。萬華社福大樓面臨物資中斷與服務停擺的雙重挑戰。協會當時自掏腰包購買物資，時任台北市議員的吳沛憶第一時間主動提供協助、協調資源。吳沛憶不僅協助募集防疫與生活物資，甚至自備消毒器具、親送到現場。

協會指出，疫情過後，吳沛憶持續支持協會多項計畫，包含西門紅樓彩虹地景催生與的清洗、陪伴弱勢者重新站起來的「洗地計畫」、支持非行少年學習水電技術的職人培訓。吳沛憶甚至捐出選舉補助款支持在地青少年的運動發展。協會進一步指出，這些計畫「她從沒被邀請，都是自己走來問：『你們最近需要什麼？』然後就開始行動。」多年來，吳沛憶也未跟協會要過感謝狀或要求協會發文宣傳。除了攸惜協會，也有許多NGO、NPO都收到吳沛憶的支持關心與幫忙。

協會表示，過去曾詢問吳沛憶為何選擇投入萬華選舉。當時吳沛憶表示，萬華對她而言，是充滿歷史與多元文化的寶地，「能在這裡紮根，我覺得是種幸福。」

協會提及，吳沛憶和有「最強里長」之稱的在地里長方荷生，多年來一起在社福、青年、弱勢等議題上持續關注與耕耘。協會強調：「沒有他們就沒有我們」無論政治立場如何，都相信他們是對萬華在地最好的選擇。

協會亦指出，相信也同意法治的社會和機制，但想要向中正萬華的居民呼籲，一起說出吳沛憶的好、吳沛憶值得支持與鼓勵。

協會亦在文末表示，想站出來向吳沛憶表達感謝，「吳沛憶我們陪妳。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
癌末女「切腎又長腫瘤」！吃3食物竟康復　醫曝原因：沒再復發
快訊／文化女籃35分狂勝　勇奪UBA校史第20冠
「樂天韓援三本柱」首合體破局
快訊／江坤宇猛打賞！兄弟8比3擊敗悍將
26歲美女碩士當「食堂阿姨」　比在大廠快樂目標升經理
GD開唱怕擾民「送周遭居民小禮物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

綠黨中央新北宣講動員責任額2000人？　黨幹部駁：都地方黨部主責

盼給柯文哲妥適醫療照顧　黃國昌喊話賴清德：別連基本人性都沒有

綠新北市長二強較勁？　蘇巧慧、林右昌同場宣講避談選戰

行政院指名翁曉玲「很可能再索取國家機密」　卓榮泰拍板親自把關

趙少康稱柯文哲若當副手就沒事　黃國昌：歷史一頁已經翻過去了

卓榮泰令「索資要先經我同意」　翁曉玲得意：這是一種尊榮

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

【有逃但不多】大閘蟹冷凍庫逃脫到一半就被凍昏惹XD

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

綠黨中央新北宣講動員責任額2000人？　黨幹部駁：都地方黨部主責

盼給柯文哲妥適醫療照顧　黃國昌喊話賴清德：別連基本人性都沒有

綠新北市長二強較勁？　蘇巧慧、林右昌同場宣講避談選戰

行政院指名翁曉玲「很可能再索取國家機密」　卓榮泰拍板親自把關

趙少康稱柯文哲若當副手就沒事　黃國昌：歷史一頁已經翻過去了

卓榮泰令「索資要先經我同意」　翁曉玲得意：這是一種尊榮

56歲癌末女「切腎又長腫瘤」！吃3食物竟康復　醫曝原因：沒再復發

生涯首奪單場MVP　林培緯：謝謝餅總相信我

快訊／一面倒！　文化女籃35分狂勝勇奪UBA校史第20冠

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

「樂天韓援三本柱」首合體破局！ 河智媛身體出狀況　虛弱模樣惹心疼

快訊／江坤宇猛打賞！黃博多6局無失分　兄弟8比3擊敗悍將

林培緯關鍵長打超前　統一6比3逆轉台鋼開季2連勝

掃墓「4大禁忌」千萬別犯！　專家提醒帶「4物品」護身

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

民眾吃麵違停警方勸離未移車　網友質疑為何不開單告發？

男友投籃式丟垃圾被女友唸　繼續挑釁被趕出門XD

政治熱門新聞

8民進黨立委一階罷免通過　江怡臻：新北最大惡霸吃到迴力鏢

陳佩琪憂柯文哲：大概1、2年就走了

3%軍公教加薪4月入帳？國防部回應了

藍前議員挺徐巧芯　「我們都是中國人」

趙少康：反罷免為柯文哲報仇！

直擊／綠營新北宣講動員一度出現空缺？　區域民代責任額急補上

陳其邁批藍白財劃法把高雄「裝痟的」　揪鄉親遊花蓮「勇敢罷免」

柯文哲3月初腰痛到受不了　陳佩琪：早點檢查何致腎積水？

即／聲援柯文哲！小草聚集北所高喊放人

抱緊處理！　徐巧芯緊擁秦慧珠求和解

趙少康稱柯當副手就沒事　昌回應了

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

撕芯裂費難解？　費鴻泰缺席挺徐巧芯宣講

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

更多熱門

相關新聞

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

民進黨「人民是頭家」政策宣講30日在新北市板橋第二運動場舉行，儘管天候不佳，據民進黨中央所統計，現場仍吸引1.2萬名民眾到場參與。民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧在演講中強調，過去一年在野黨在立法院毀憲亂政，癱瘓政府體制，台灣現在是闌尾炎發作，「趕快把『爛藍委』切掉好不好！」

綠黨中央新北宣講動員責任額2000人？　黨幹部駁：都地方黨部主責

綠黨中央新北宣講動員責任額2000人？　黨幹部駁：都地方黨部主責

綠新北市長二強較勁？　蘇巧慧、林右昌同場宣講避談選戰

綠新北市長二強較勁？　蘇巧慧、林右昌同場宣講避談選戰

直擊／綠營新北宣講動員一度出現空缺？　區域民代責任額急補上

直擊／綠營新北宣講動員一度出現空缺？　區域民代責任額急補上

朱立倫：挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

朱立倫：挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

關鍵字：

吳沛憶社福萬華立委民進黨

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

獨／權樂告別式「百位好友送別」

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

男星父親被轎車撞死！

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面