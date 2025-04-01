中共山東艦在我軍射程範圍內？　國防部：未逾越24浬都有嚴密監控

記者郭運興／台北報導

國防部今（1日）下午召開記者會，針對中共解放軍在台灣周邊聯合演訓一事，說明應處作為，對於中共演訓與山東艦是否進入台灣射程範圍？國防部表示，目前為止中共還是處於利用灰色地帶襲擾的方式，至於山東號部分，國防部都有機艦嚴密監控，並沒有發現共軍逾越24浬，至於要做什麼動作，情報研判後審慎評估。

▲國防部召開記者會，說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」，情次室謝日升中將出席。（圖／記者陶本和攝）

中共解放軍今（1日）宣布於台灣周邊聯合演訓，更強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告。記者會中媒體詢問「國防部如何評估中共聯合演訓？山東艦的動態部署是不是在台灣射程範圍內？」國防部表示，第一，目前為止中共聯合演訓的動態，今天早上中共東部戰區宣布這樣的演訓，國防部根據實際看到的敵情來研判，提供各級長官跟指揮官做應處，評斷標準跟依據都是根據當時掌握到的敵情。

國防部表示，第二，國防部如何觀察中共這樣的行動，可以簡單報告，目前為止中共還是利用灰色地帶襲擾的方式，包含今天看到許多認知作戰、媒體等方式企圖威嚇台灣，牽制應對的兵力，甚至潛在具有一定挑釁意味的舉措，這都是目前所看到的。

國防部指出，至於山東號部分，國防部都有機艦在台海周邊嚴密監控，此刻要跟各位報告，並沒有發現共軍逾越24哩，國防部的機艦都在旁邊做適當的監控，至於山東號在剛剛公佈的台灣東南位置，這部分既然已經公佈，至於做什麼動作，都是情報研判後要審慎評估的，基於這部分有機敏性，將會保留。

▼國防部公布「中共聯合演訓」概況。（圖／翻攝直播）