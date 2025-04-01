小心登機證被印「這神秘代碼」　過來人揭慘痛經驗：行程嚴重延誤

▲韋爾澤拉透露，她的男友因登機證被印上「SSSS」的字眼，而需接受超嚴苛安檢。（圖／翻攝自TikTok）
記者葉睿涵／編譯
機場安檢的繁瑣程序是不少旅客的噩夢，但如果登機證出現「SSSS」這個神秘代碼，那你可能會面臨更嚴苛的安檢程序，不僅需要接受全面的行李檢查，還要被搜身。這是因為「SSSS」代表美國運輸安全管理局（TSA）的「二級安全篩選」，部分旅客甚至稱其為「死亡之吻」（kiss of death），因為一旦攤上這個麻煩代碼，恐將導致行程嚴重延誤。
據《每日郵報》報導，網友韋爾澤拉（Jordyn Verzera）聲稱，她的男友因登機證被印上了「SSSS」的代碼，被迫在美國機場接受額外安檢，除了行李被全部拆開、接受電子設備開機檢查外，安檢人員還會拿著試紙在電子產品周遭擦拭，以測試有無爆裂物反應。韋爾澤拉表示，男友最後甚至被帶至護照檢查處接受進一步訊問，最後才獲准放行。
@themobilehomie Here’s what SSSS means SSSS stands Secondary Security Screening Selection. Basically, on flights to/from the US you can get “randomly” selected to undergo a much higher level of security. For him, this meant separating all of his things from mine, pulling absolutely everything out of his bag, swabbing everything, and then making sure that his laptop turned on (so they could inspect it). Any questions about SSSS? Drop them below & follow @themobilehomie for all things travel! #ssss #travelfails #travelreality #traveltips #traveltip #travelrealities ♬ original sound - Jordyn & JT | Budget Travel✈️
相關影片在TikTok曝光後，釣出不少有相同遭遇的網友，眾人也對TSA的篩選機制感到困惑。旅遊網站The Points Guy指出，「SSSS」代表的是「二級安全篩選」（Secondary Security Screening Selection），被選中的乘客需接受更嚴格的安檢，包括全身搜身、行李徹查，部分人甚至會被要求脫鞋檢查腳底，或被帶入小房間審問。
有網友透露，TSA官員除了檢查證件外，還會詢問旅客的行程、旅行目的，以及行李是否是自行打包。不少人也對「SSSS」篩選的隨機性提出質疑。一名退伍軍人表示，自己曾為國家服役20年，但仍頻繁被標記「SSSS」。另有旅客表示，他因未成年時獨自搭機，而經常受到額外檢查。一名乘客更爆料，TSA人員曾在安檢時掃描其手機，複製所有簡訊、APP資訊及照片，讓他感到極度不適。
專家建議，登機證被印上「SSSS」代碼的旅客應提早抵達機場，以免安檢時間過長影響行程。雖然TSA未公開篩選標準，但有報導指出，曾前往特定國家、頻繁更改機票或購票方式異常者，可能較容易被標記「SSSS」。TSA暫時還未對「SSSS」的篩選機制是否過於嚴苛的問題對媒體做出置評。
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