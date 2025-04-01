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台灣有事「駐韓美軍」被調去抗中？五角大廈文件外流　南韓緊張了

▲▼美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團，在京畿道的駐韓美軍凱西營，實施壓力射擊測試。（資料照／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部機密文件疑似外流，內容顯示五角大廈把捍衛美國國土、阻止中國占領台灣，視為第一優先要務，並將要求盟友各自承擔國防責任。南韓分析人士擔心，首爾可能也將面臨來自華府的壓力，被要求在台海衝突發生的情況之下，出動駐韓美軍、對抗中國威脅。

《華盛頓郵報》3月29日一篇報導指出，美國國防部「國防戰略指導方針」文件流出，該機密由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署，3月中旬在五角大廈內部分發。

內容指出，中國是五角大廈「唯一進逼的威脅」，並把捍衛美國國土、阻止中國占領台灣，視為唯一主要的戰略前景，也將施壓歐洲、中東與東亞的盟友，增加他們遏止俄羅斯、北韓與伊朗威脅的責任。

▲▼美國與南韓將從19至29日舉行為期10天的乙支自由之盾聯合軍演。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲位於南韓京畿道的駐韓美軍韓福瑞營。（資料照／達志影像）

軍事專家認為，這份文件可能表明，川普政府準備要求南韓承擔更多的安全負擔，並且可能推動駐韓美軍的角色轉變，使其作用超出朝鮮半島。

換句話說，2.85萬名駐韓美軍的主要任務，可能從「遏止北韓威脅」轉變成「對抗中國」，而後者正是川普政府外交政策的一個關鍵要素。對於首爾而言，此情況可能形成「安全真空」，並且使得南韓與北京的關係複雜化。

韓國軍事事務研究所（KIMA）分析師金銳洙（Kim Yeoul-soo，音譯）表示，華府過去就曾提出，讓駐韓美軍轉而抗中的想法，「在川普領導下，此類要求可能變得更加公開與大膽。他將強調駐韓美軍的戰略靈活性，尋求擴大其任務，以遏止中國侵略。」

《韓國時報》解釋，駐韓美軍戰略靈活性的概念，旨在改變美國海外駐軍的核心任務，從保護駐紮國，轉為迅速部署到美國面臨衝突的世上其他地區。

從長遠來看，川普政府可能推動南韓獨立處理來自北韓的軍事威脅，而美國只會在出現核武威脅時介入。金銳洙解釋，「對於南韓而言，最好的選項是大幅強化防禦能力，為沒有美軍參與對北韓常規戰爭的前景，做好準備。」

▲▼南韓空軍與駐韓美軍、駐日美軍31日展開大規模聯合空中軍演，成功擊中被設定為北韓飛彈發射車的目標物。（圖／大韓民國聯合參謀本部）

▲南韓空軍與駐韓美軍、駐日美軍展開聯合空中軍演，成功擊中目標物。（資料照／大韓民國聯合參謀本部）

梨花女子大學的北韓研究教授朴元坤（Park Won-Gon，音譯）並不感到驚訝，因為美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）先前就曾提出這個概念，「柯伯吉多次表示，韓美同盟應該與時俱進，反映更廣泛的地緣政治環境，甚至說駐韓美軍應該重組，以應對中國威脅。」

柯伯吉還曾表示，2027年可能是北京對台灣採取行動的年份。朴元坤對此表示，「美國可能尋求調整駐韓美軍的角色，並且在此之前，為涉入潛在的台海衝突做好準備。」

針對《華盛頓郵報》報導及分析人士看法，南韓國防部重申，駐韓美軍的主要角色，仍是維持朝鮮半島的和平與穩定。發言人說，「由於這未被證實是美國國防部的官方聲明，我們沒有特別要評論的地方。」

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