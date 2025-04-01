台灣有事「駐韓美軍」被調去抗中？五角大廈文件外流　南韓緊張了

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團，在京畿道的駐韓美軍凱西營，實施壓力射擊測試。（資料照／達志影像／newscom）



記者吳美依／綜合報導

美國國防部機密文件疑似外流，內容顯示五角大廈把捍衛美國國土、阻止中國占領台灣，視為第一優先要務，並將要求盟友各自承擔國防責任。南韓分析人士擔心，首爾可能也將面臨來自華府的壓力，被要求在台海衝突發生的情況之下，出動駐韓美軍、對抗中國威脅。

《華盛頓郵報》3月29日一篇報導指出，美國國防部「國防戰略指導方針」文件流出，該機密由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署，3月中旬在五角大廈內部分發。

內容指出，中國是五角大廈「唯一進逼的威脅」，並把捍衛美國國土、阻止中國占領台灣，視為唯一主要的戰略前景，也將施壓歐洲、中東與東亞的盟友，增加他們遏止俄羅斯、北韓與伊朗威脅的責任。

▲位於南韓京畿道的駐韓美軍韓福瑞營。（資料照／達志影像）



軍事專家認為，這份文件可能表明，川普政府準備要求南韓承擔更多的安全負擔，並且可能推動駐韓美軍的角色轉變，使其作用超出朝鮮半島。

換句話說，2.85萬名駐韓美軍的主要任務，可能從「遏止北韓威脅」轉變成「對抗中國」，而後者正是川普政府外交政策的一個關鍵要素。對於首爾而言，此情況可能形成「安全真空」，並且使得南韓與北京的關係複雜化。

韓國軍事事務研究所（KIMA）分析師金銳洙（Kim Yeoul-soo，音譯）表示，華府過去就曾提出，讓駐韓美軍轉而抗中的想法，「在川普領導下，此類要求可能變得更加公開與大膽。他將強調駐韓美軍的戰略靈活性，尋求擴大其任務，以遏止中國侵略。」

《韓國時報》解釋，駐韓美軍戰略靈活性的概念，旨在改變美國海外駐軍的核心任務，從保護駐紮國，轉為迅速部署到美國面臨衝突的世上其他地區。

從長遠來看，川普政府可能推動南韓獨立處理來自北韓的軍事威脅，而美國只會在出現核武威脅時介入。金銳洙解釋，「對於南韓而言，最好的選項是大幅強化防禦能力，為沒有美軍參與對北韓常規戰爭的前景，做好準備。」

▲南韓空軍與駐韓美軍、駐日美軍展開聯合空中軍演，成功擊中目標物。（資料照／大韓民國聯合參謀本部）



梨花女子大學的北韓研究教授朴元坤（Park Won-Gon，音譯）並不感到驚訝，因為美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）先前就曾提出這個概念，「柯伯吉多次表示，韓美同盟應該與時俱進，反映更廣泛的地緣政治環境，甚至說駐韓美軍應該重組，以應對中國威脅。」

柯伯吉還曾表示，2027年可能是北京對台灣採取行動的年份。朴元坤對此表示，「美國可能尋求調整駐韓美軍的角色，並且在此之前，為涉入潛在的台海衝突做好準備。」

針對《華盛頓郵報》報導及分析人士看法，南韓國防部重申，駐韓美軍的主要角色，仍是維持朝鮮半島的和平與穩定。發言人說，「由於這未被證實是美國國防部的官方聲明，我們沒有特別要評論的地方。」