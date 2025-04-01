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富二代揪天菜男KTV歡唱　下藥迷昏性侵還拍不雅片！二審判決曝

▲桃園市張姓男子去年邀請初識男子至其中壢住處，卻違反男子意願對其親吻嘴巴、乳頭等身體部位，還對其口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名富二代下藥將天菜男迷昏，載往摩鐵性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

家境富裕的李姓男子偷偷喜歡上身材健美的男子阿志（化名），竟和謝姓友人設局約阿志到KTV唱歌，謝男藉故遲到，李男則趁阿志上廁所時，偷偷在杯子裡加G水（液態搖頭丸）迷昏阿志，然後再把阿志載往摩鐵，綑綁性侵還拍下不雅影片，事後阿志得知被侵犯後崩潰提告，一審判李男徒刑8年4月，全案上訴後，高雄高分院改判7年6月。

判決指出，李男是在2023年認識阿志後，就對阿志很有「性趣」，但阿志卻對他「愛搭不理」，於是在同年11年25日透過謝姓友人約阿志到KTV歡唱，謝男還故意遲到，李男則趁阿志上廁所的機會，將含有GBL成分俗稱「G水」的藥劑偷加入阿志的飲料中，將阿志迷昏。

隨後，李男就開車將昏迷不醒的阿志載到摩鐵，將他綑綁、性侵，還把過程拍下，阿志被侵犯後崩潰無法接受，決定報警抓了李男和謝男。

一審法院審理時，李男坦承犯行，法官依妨害性自主罪判處他徒刑8年4月，李男認為刑期太重不服上訴。

高雄高分院審理時，李男主張他在犯後認真反省，並竭盡一切努力與阿志達成20萬元和解，依司法院量刑趨勢建議系統所示，全案犯罪情狀的建議刑度為7年至7年2月為適當，合議庭考量一切犯罪情狀後，改判徒刑7年6月，全案可上訴。

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