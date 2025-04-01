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飯店灌醉性侵女秘書！韓「親尹派」前國會議員輕生亡　現場留遺書

▲▼南韓執政黨國民力量前國會議員張濟元。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓執政黨國民力量前國會議員張濟元。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓執政黨國民力量前國會議員張濟元，過去曾被歸類為親近總統尹錫悅的核心人物，後來因未獲黨內舉薦參選而逐漸遠離權力核心。最近，張濟元遭到前女秘書控告曾於2015年灌酒性侵，女秘書不僅前往警局控告，更對媒體公開當時在飯店拍下的影片。女秘書原定今（1）日上午召開記者會，但張濟元卻輕生身亡。

根據《韓聯社》，前國會議員張濟元（國民力量）遭到前女秘書控告性侵，今年3月28日更接受警方傳喚，當時他針對性侵嫌疑全面否認。然而，警方1日指出，張濟元已經於3月31日晚間11時40分，陳屍於位於首爾市江東區的某住商混合大樓，享年57歲，現場留有一張疑似張濟元親筆寫下的遺書。

由於現場並未出現任何可疑的侵入痕跡，因此警方研判張濟元可能是選擇極端方式輕生身亡。目前警方正在進行詳細調查。控告曾遭張濟元性侵的女秘書，原定1日上午10時召開記者會，談及控告張濟元的事發過程，不過隨著張濟元輕生死亡的消息曝光，女秘書的辯護律師團隊也於稍早7時30分宣布緊急取消記者會。

▲▼南韓執政黨國民力量前國會議員張濟元。（圖／達志影像／newscom）

▲張濟元2015年涉嫌性侵女秘書。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，張濟元輕生的前一天並未出現任何異狀，如往常般向下屬傳達業務指示內容，不過最近他經常向周邊表示，「想要自己一個人好好靜一靜」，而他選擇輕生的地點，是他為了處理私人業務等用途所租賃的住商混合空間。隨著張濟元身亡，警方也研擬以「失去公訴權」終結。

根據韓媒《韓民族新聞》、《JTBC News》，在遭到張濟元性侵後，當年僅20多歲的女秘書，9年以來身心備受煎熬，最後終於決定透過律師金在蓮向警方提出告訴，在張濟元全面否定性侵事實後，更向大眾公開當年在飯店遭到性侵後，隔天醒來所拍攝到的畫面，而該段影片也在提告時當作證據交給警方。

據悉，共同民主黨籍前首爾市長朴元淳性侵女秘書案爆發時，女秘書也曾委任律師金在蓮打官司。

報導詳細描述該名女秘書遭到性侵的經過。2015年11月，當時張濟元曾經擔任釜山某大學的副校長，而受害者受聘為張濟元的女秘書。張濟元完成相片拍攝後，女秘書隨著團隊來到首爾市江南區某飯店的酒吧慶功，然而之後卻不醒人事，等到隔天早晨睜眼後，發現自己衣衫不整躺在飯店床上，一旁則是張濟元。

女秘書非常驚恐，為了日後能夠有證據提告，她選擇拿起手機拍攝飯店房間周圍，且鏡頭還刻意拍攝張濟元放在桌上的手機，該支手機的解鎖背景畫面，正是他踏入演藝圈擔任歌手的兒子NO:EL（本名張龍峻），畫面顯示2015年11月18日星期三，隨後便聽到張濟元醒來時呼喚女秘書的聲音，甚至還要求女秘書「倒杯水來」。

張濟元表示，「妳過來！你為什麼急著要穿外套？為什麼一直跑廁所？」；女秘書則神情慌張且充滿恐懼，「等一下，我肚子很痛，所以才需要跑廁所」。

隨後，張濟元要求女秘書趕快把手機拿來。而女秘書藉口稱要上廁所，並趕緊逃離飯店房間。

▲NO:EL。（圖／翻攝自glitched_company IG）

▲張濟元的兒子NO:EL。（圖／翻攝自glitched_company IG）

針對上述影像內容，張濟元今年1月被女秘書控告後，曾於2月17日全面否認，並表示，「我有那一天回家的重要證據」。

在遭到張濟元性侵後，女秘書在友人的陪伴下，前往首爾向日葵中心（負責受理性侵案件等）諮詢，並在婦產科驗傷時，在重要部位檢測到男性的DNA。

2015年11月27日，女秘書又在首爾市光化門某日式料理餐廳碰到張濟元，當時張濟元提議交往，「一般人碰到這種情況，都會要求做對方的女朋友，妳不會想這樣嗎？妳做我的女朋友吧！反正這種事，到了40歲以後就會漸漸淡忘」，女秘書嚴正拒絕。

2015年12月1日，張濟元更把女秘書叫到位於釜山的家裡，並試圖將2000萬韓元（約新台幣45萬元）交給女秘書當作慰藉。女秘書表示，「當我收到2000萬韓元時，我的心情很差，好像我是什麼酒家女一樣。」

▲▼張濟元揭露前法務部長曹國子女入學疑雲。（圖／達志影像／newscom）

▲張濟元揭露前法務部長曹國子女入學疑雲。（圖／達志影像／newscom）

女秘書解釋，這9年以來之所以隱忍、不提告，是因為懼怕張濟元在政壇上擁有的巨大權力，害怕全家性命受到威脅。在之後幾年，南韓政壇經歷前忠清南道知事安熙正、前首爾市長朴元淳性侵案件，兩位皆為共同民主黨。

據悉，張濟元曾擔任第18、20、21屆國會議員，尹錫悅代表國民力量參選總統時，張濟元曾擔任競選團隊的秘書室長，也因此尹錫悅執政初期，他與權性東被外界歸類為「親尹二人組」。

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