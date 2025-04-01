許淑華母賴債千萬　債主拿證據：她很厚臉皮

▲蕭先生（圖）出示相關證據，證實許母欠債不還。



圖文／鏡週刊

3月25日上午11點，南投市公所原定將進行一場債務調解會，債權人蕭先生提早報到，不過，等了半天都沒見到債務人現身，調解委員當場宣告調解破局，蕭先生只好無奈離開。

本刊調查，當天未出現的陳姓女債務人大有來頭，她的女兒是現任南投縣長許淑華，丈夫則是前南投市代會主席許天送，陳女雖貴為縣長之母，但這幾年因為積欠上千萬元債務，又擺爛不還，在當地臭名遠播，讓女兒顏面盡失。

▲蕭先生借錢給許母，還介紹友人借了600萬元給她，許母也簽下借據。（讀者提供）

「她臉皮很厚，大家拿她沒辦法，只能自認倒楣！」蕭先生告訴本刊，他與許天送夫妻相識20幾年，許當時是市民代表，而身為代表夫人的陳女對博弈情有獨鍾，除了簽六合彩之外，也喜歡跟朋友摸二圈，聽說一個晚上都是好幾萬元輸贏，賭輸了就借錢翻本，長期下來積欠了上千萬元賭債。

蕭先生說：「陳女找我跟朋友周轉，說她丈夫是代表，會報好康給我們，我出手幫忙，但她還不出錢，後來轉讓許家經營的理容院及KTV股份抵債，還讓我當了幾年總經理，後來2家店接連倒閉，我看許家自身難保，所以決定不跟陳女計較，也鮮少聯絡，誰知道8年前我去許家的宮廟拜拜，又被她纏上。」

▲南投縣長許淑華（左）的母親（右）遭控打著女兒名號，賴債上千萬元。（翻攝許淑華臉書）

雖然陳女之前跟蕭先生借了上千萬元去還債，但她以債養債，債務就像雪球越滾越大，二人巧遇後，陳沒打算還錢，而且又向蕭借錢，陳賣慘表示，被債務壓得喘不過氣，開口向蕭借300萬元，並說願意拿土地作為擔保，蕭先生認為有保障，加上看在許天送的面子、心軟答應，沒想到卻惹來一身腥。

「她一直畫大餅，我很相信，結果不但連累朋友，家人也對我不諒解，真的很可惡！」蕭先生指出，陳女一開始主動提議支付高額利息，博取信任，又說女兒當立委，知道很多建設，可以讓他分一杯羹，蕭信以為真，介紹朋友當陳的金主，後來才知道，陳的債主很多，債權順位根本輪不到蕭。



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