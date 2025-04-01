大罷免！　藍委「集體噤聲」降仇恨值

▲大港開唱29日、30日在高雄登場，樂團拍謝少年（圖）在演出中呼籲台灣人團結。（出日音樂提供）



圖文／鏡週刊

大罷免週末在北高兩地搭上活動人潮衝刺連署！新北有反共音樂會、民進黨「人民是頭家」新北場；高雄則有一年一度的大港開唱音樂祭，及民進黨「人民是頭家」高雄場，儘管大活動帶動聲勢，但罷免二階段連署進入倒數30天，周末活動熱鬧結束後，罷團在周間收件，就顯得冷清。週末的清明假期是二階收件截止前最後一個連續假期，罷團寄望把握遊子返鄉掃墓機會衝刺連署份數。

罷團幹部指出，二階連署進入後半段，願意主動到連署站簽連署的民眾已差不多都簽過，且國民黨立委眼看罷免浪潮來勢洶洶，多數「趴下以免中槍」，許多過去趾高氣昂的藍委，最近都不約而同噤聲、保持低調。

▲罷團「文山退葆」身處深藍選區，但仍一步一腳印努力連署。（翻攝「文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊」臉書）

他說，越來越多罷團近來發現，只靠固定連署站的效果已不夠好，此外也不是所有罷團都有空戰能力或能量，因此現階段最好的方式，還是靠地面戰、游擊戰來突破困境，所謂「小蜜蜂」戰法就是每5到10人一組，一個路口、一個路口地走，請街上民眾直接幫忙簽，雖然撈散客很辛苦，但確實比固定站點效益高。

▲民進黨將地方黨部、議員服務處都轉型為罷免連署站。（翻攝張之豪臉書）

這名罷團幹部指出，地方民眾會顧慮地方人情，儘管內心不認同國民黨立委的表現，卻不願意出來簽連署，因此儘管民調做出來民眾對罷免投票的意願都很高，但簽連署意願卻反而不高，這是當前罷團面對的困境，畢竟還是需要衝過門檻成案、大家才有投票的機會。



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