川普傳5月中旬出訪沙烏地阿拉伯　第2任期首度出訪

▲消息指出，川普計劃在5月中出訪沙烏地阿拉伯。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國網路媒體Axios在3月30日引述3名知情人士指出，美國總統川普計劃於5月中旬訪問沙烏地阿拉伯，重點推動沙國對美投資逾1兆美元，其中還包括了軍事裝備的採購。此外，他還將與沙國高層會談，討論烏克蘭戰爭相關議題，並試圖促成沙國加入「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

據路透社報導，川普曾在3月6日表示，他可能選擇沙烏地阿拉伯作為第2任期的首個出訪國，以促成大規模投資協議。他回顧2017年首訪利雅得時，宣布了沙國將對美投資3500億美元，如今則希望達成更大規模的合作。消息人士透露，過去數周，美國與沙國高層持續討論川普訪問的細節，最初考慮4月28日成行，但後來推遲至5月中旬。

報導稱，雙方會談主要將涉及外國投資、加強美國與波斯灣國家關係，以及結束中東地區衝突等多個議題。此外，白宮正積極鼓勵沙國加入「亞伯拉罕協議」，這項協議在川普第一任期促成以色列與部分海灣國家關係正常化。然而，由於加薩戰爭持續，沙國對與以色列建交仍抱持疑慮，使談判進程充滿變數。

沙烏地阿拉伯在美國外交戰略中的地位日益提升。該國近期斡旋美、俄、烏三方會談，成為川普政府推動停火的重要夥伴。儘管川普政府積極推動沙國加入協議，但沙國的決策仍受中東局勢影響。上周，川普重申將推動更多國家加入「亞伯拉罕協議」，但沙國是否願意參與仍是未知數。目前，白宮仍未對川普的出訪計畫作出正式回應。