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詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚！

▲。（圖／翻攝自）

▲詹姆士。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

記者周亭瑋／綜合報導

知名廚師、節目主持人詹姆士今突發出聲明，表示詹醬有限公司旗下品牌「山喜屋詹醬、詹麵、詹粉」等，所有相關系列產品及原相關網路媒體使用的「姆士流」LOGO，現已與他無關，「特此說明，避免粉絲及消費者勿被廣告誤導。」

詹姆士稍早在臉書發文，詹醬有限公司旗下品牌「山喜屋詹醬、詹麵、詹粉」等相關系列產品以及原相關網路媒體使用之「姆士流」LOGO，本人詹姆士現已無參與任何產品研發設計及經營管理。

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對此，大票網友驚呼，「沒了詹姆士就像沒了靈魂」、「難怪香辣粉一直都沒有」、「還以為YT頻道也沒了！查了一下還好頻道還在」、「我想說奇怪，官網風格怎麼變這麼詭異」、「有戲，得搬板凳了」。

聲明如下：

鄭堅克先生現已無參與任何詹醬有限公司之產品銷售及一切經營。就詹醬有限公司、「姆士流」品牌、「山喜屋詹醬」品牌、「山喜屋詹麵」品牌、「山喜屋詹粉」品牌及其相關品牌，所生產或銷售任何產品，皆與鄭堅克先生無涉。為避免各方誤解，特此聲明。

此外，倘在未經合法授權而冒用鄭堅克先生之名義或肖像從事任何商業行為，或損及這是寶媒體有限公司或鄭堅克先生之權益者，這是寶媒體有限公司與鄭堅克先生定將追究相關法律責任，併此聲明。

特此，代這是寶媒體有限公司及鄭堅克（詹姆士）先生聲明如上。

詹姆士

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