LINE無預警宣布「1服務」將結束！

▲LINE宣布，30日結束販售AI圖片建立功能。（圖／翻攝自LINE）

文／CTWANT

不知道是否為如今AI生成圖片功能過於普及的關係，先前就在「LINE個人檔案工作室」推出AI圖片建立功能的LINE，如今無預警地宣布AI圖片建立功能將於30日停止運作，後續就連「LINE個人檔案工作室」也會逐步停止使用。

根據LINE官方公告顯示，LINE官方計畫近期要結束提供「LINE個人檔案工作室」服務，目前先於30日結束販售AI圖片建立功能。AI圖片建立功能結束販售後，使用者仍可於一定期間內透過LINE個人檔案工作室右上方的「我的AI圖片」下載已購買的AI圖片。

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公告中也提到，在此之後，LINE個人檔案工作室内的服務將逐步結束提供使用。可供下載的期間及服務結束的時程等詳細說明，將於日後另行公布。

根據LINE官方資料顯示，LINE個人檔案工作室內提供各種透過AI自動建立圖片的服務、包含可將人氣角色圖片設為個人圖片的MINI STUDIO，以及3D虛擬人像服務AlphaCrewz。這主要是以用戶選擇的照片為依據，透過AI自動建立圖片的付費服務，建立圖片時需使用LINE代幣支付費用，費用約在100至數百枚代幣不等。

▲「LINE個人檔案工作室」會逐步停止使用。（圖／翻攝自LINE）

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