叫李雅英「坐大腿還是中間」？他曝3點公關災難：搞錯重點

▲桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉。（圖／記者杜奕君攝）



網搜小組／劉維榛報導

TPBL職籃副秘書長王志群邀請球評左從凱，一同訪問台啤永豐雲豹執行長張建偉，不料張建偉表示「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」，一席話遭到抨擊。事後22集因爭議而下架，籃球網紅「GM冠名播出」看完雲豹聲明後，直言是一場公關災難，甚至搞錯重點。

「GM冠名播出」看完雲豹聲明後，他在Threads直言，「為什麼在我看來是一場公關災難」，首先是時間點的問題。

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「GM冠名播出」分析，第一次被拿出來講是3周以前了，時間上給球迷的觀感就是「真的大條了」，球團不得不面對才終於發出聲明，尤其內文跟《5後時光》社群道歉文一樣，明明當下可以處理，卻沒有在第一時間處理，「自以為默默下架影片就可平息糾紛。」

第二點，整篇聲明想澄清的重點是「啦啦隊到底是來坐大腿還是坐中間」，然而在他看來這是「missing the point！」「GM冠名播出」直言，大家在乎的，是你們身為職業隊高層卻說出如此輕浮言論，把啦啦隊當陪酒女的概念。

第三點，「GM冠名播出」認為，球團要跟網友爭論影片細節沒問題，但問題是影片早就被轉為私人了，請問你要輿論怎麼站在你那邊呢？更不用提那些原本沒在關注這件事，因為看到球團聲明後，想進一步了解才發現影片早就被下架的球迷。

最後，「GM冠名播出」幽默嘲諷，看到這次事件的公關處理，「真的要比可能跟我的罰球能力差不多吧，但至少我的罰球網路上還找得到影片。」