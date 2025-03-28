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泰國人逃竄「店員全跑光」　台灣人從淡定到嚇爛：超可怕

【緬甸強震】泰國人狂逃「店員跑光光」　台灣人從淡定到嚇壞「快逃啊」

圖文／鏡週刊

緬甸今（28日）當地時間中午12時20分（台灣時間14時20分）發生規模7.7地震，泰國首都曼谷BTS地鐵受影響宣布停駛，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）稍早已宣布，曼谷進入緊急狀態。而不少正在當地的台灣人也透過社群發聲，吐露自己在強震當下，從習慣地震的「淡定」轉變成驚恐跟著逃難的心路歷程。

有網友指出地震當下，一開始先保有台灣人不慌不忙的心態，直到聽到牆壁裂掉的聲音才開始逃，他在電梯裡除了碎片砸下的聲音、水聲，還聞到瓦斯味，逃生梯變成瀑布，一樓淹水，大街上整個大塞車，救護車聲音此起彼落，宛如人間煉獄，「身為台灣人，我覺得泰國地震可怕十倍」。

【緬甸強震】泰國人狂逃「店員跑光光」　台灣人從淡定到嚇壞「快逃啊」

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▲強震當下在泰國的台灣網友發文。（翻攝自Threads，下同）

另外一位強震當下身處32樓高樓層的台灣網友則是指出，第一次體驗到什麼是「站都站不穩」，剛開始還以為是自己食物中毒還沒痊癒而導致頭暈，結果聽到尖叫聲四起，才發現大家都在往救生梯的方向狂奔，高樓晃得像是雲霄飛車，「這種末日感的體驗，我真的不需要再解鎖了」。

【緬甸強震】泰國人狂逃「店員跑光光」　台灣人從淡定到嚇壞「快逃啊」

另外一個來泰國當交換學生的網友也表示，事發當下自己身處12樓，原本很淡定，但實在是晃到必須徒步下樓。

【緬甸強震】泰國人狂逃「店員跑光光」　台灣人從淡定到嚇壞「快逃啊」

不過也是有其他台灣網友以輕鬆態度面對強震，表示當下自己只淡定覺得「是不是有地震？」還有網友po出畫面，指出Asoke 最多觀光客的Terminal 21樓上美食街全部店員逃到沒人，「只剩我往樓上挺進，因為我好餓」。

【緬甸強震】泰國人狂逃「店員跑光光」　台灣人從淡定到嚇壞「快逃啊」

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