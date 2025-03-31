緬甸強震2千死！女在家「瞬間活埋」自救逃出：第1波地震房子就垮

▲緬甸曼德勒酒店式公寓Sky Villa坍塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸28日芮氏規模8.2強震至今大約造成2000人死亡，各國搜救人員陸續抵達災區，力拚在黃金72小時之內救出更多生還者。在災情嚴重的大城曼德勒，緬甸籍華人薇薇驚魂未定，因為她才從地震之中死裡逃生，直言「第一波地震來的時候，樓房就倒了……第二波地震又來了，把房間壓得更扁」，一度以為逃不出去了。

路透指出，緬甸官方媒體宣稱至少有1700人因地震喪生，但依據華爾街日報消息，緬甸死亡人數已來到2028人。隨著黃金搜救72小時一分一秒過去，在各國救難人員的努力之下，在曼德勒長城飯店瓦礫堆受困近60小時的女子獲救，情況穩定。

封面新聞報導，在大地震發生那天，緬甸許多建築物坍塌，緬甸籍華人薇薇也被困在瓦礫堆中，靠著自救逃生，後來她堅守在瓦礫堆前方協助營救。

▲薇薇透露，第一波地震來的時候，樓房就倒了。（圖／達志影像／美聯社）

薇薇大約在一年前抵達曼德勒工作，平時在11樓高的酒店式公寓Sky Villa租屋生活，從事緬甸航空機票銷售。在強震來襲的那一刻，她正好在房間床邊休息，「第一波地震來的時候，樓房就倒了，我在床邊趴著，正準備從房間出來，第二波地震又來了，把房間壓得更扁」，一度以為逃不出去了。

「當時漆黑一片，非常害怕」薇薇當時告訴自己必須要冷靜下來，把腳邊物品踢開、把前方障礙物慢慢挪開，這才讓身體有活動的空間，且不停呼救，直到頭頂傳來詢問的聲音「還活著嗎」、「還能正常喘氣嗎」。

薇薇後來發現自身位置就在能夠逃生的牆面上，便從坍塌的第9層瓦礫堆跳下，從地震發生到自救逃出，大約歷經15分鐘。而這時的她才突然發現，身後早已淪為一片廢墟，有好多人正在呼救。

▲微微死裡逃生之後，這才突然發現身後早已淪為一片廢墟，有好多人正在呼救。（圖／達志影像／美聯社）

後來的薇薇儘管心有餘悸，仍決定守在瓦礫堆前方，協助救難人員與受困者家屬確認受困者位置，從旁幫忙營救行動。

回憶起整個逃生過程，薇薇透露，如今的心情已較為輕鬆，目前住在附近大街上，但不想把這件事情告訴母親，「我告訴媽媽我安全了，但沒有說我是怎麼樣爬出來的」，母親人在外地，不想讓家人擔憂，也不想母親哭著來找她。