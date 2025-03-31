緬甸震央災區「沒電可用」水快喝完　100具遺體深埋瓦礫救不出





▲緬甸強震已經過了2天，各地災區依然缺乏援助。圖為緬甸第2大城曼德勒（瓦城）災情。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

緬甸芮氏規模8.2強震發生至今，已經過了大約2天左右，靠近震央的實皆地區（Sagaing）災情嚴峻，卻嚴重缺乏援助物資及人力，不僅斷電、飲用水耗盡，還有100多具遺體深埋瓦礫堆，卻因為沒有重型設備，至今依然無法被運出。

《衛報》報導，實皆的救援人力，大多都是裝備簡陋的居民，自願投入救災，在倒塌建物的瓦礫堆中，分秒必爭、搶救生還者。科多（Ko Doe）表示，他的團隊認為，倒塌建築物之中，仍有多達100具遺體等待挖掘，「依然受困的遺體發出難聞氣味……我們需要挖掘機、起重機、重型挖土機等機械，拆除受損建築物，並且運出遺體。」

其他人們也向《路透社》表示，目前為止，政府援助很少，人們只能自謀生路。居民漢津（Han Zin）說，整個城鎮都被毀了，「我們在這裡看到的是大範圍破壞，很多建築物倒塌在地。」災難發生以來，鎮上大部分地區無電可用，飲用水也正在耗盡，「我們沒有接獲任何援助，也沒有看到任何救援人員。」

緬甸軍政府29日發布聲明證實，這場地震已經導致至少1700人死亡、超過3400人受傷、至少300多人失蹤。此前，軍政府罕見請求國際援助，領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也呼籲「所有軍民醫院及醫護人員，透過協調、有效率的方式共同努力」。

不過，自2021年軍政府政變奪權，引起支持翁山蘇姬的「民族團結政府」（NUG）及「人民防衛軍」（PDF）武裝反抗以來，緬甸深陷內戰烽火至今。地震發生前，該國已有1500萬人、約占全國人口1/3，面臨嚴重的糧食不安全問題，350萬人流離失所，經濟與醫療保健也陷入危機。

儘管民族團結政府宣布，暫時停止軍事進攻2周，與居民合作救災，替災民提供人道主義援助，軍政府卻也被指控災後持續空襲，阻止援助物資運入反對派把持的地區。

考慮到內戰與災情，地震應對行動恐怕相當複雜。聯合國人道事務協調廳（OCHA）一份評估報告指出，緬甸的醫院及公衛設施面臨「醫療用品嚴重短缺」，道路等基礎建設遭到破壞，阻礙了應對地震的努力。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（ICRC）表示，緬甸面臨的破壞程度是「亞洲1個多世紀以來前所未見」，無數建築物被毀或破壞，包括醫院、道路與橋樑，也導致電力、電話及網路連線中斷，「破壞範圍廣泛，人道主義需求正在與日俱增。隨著氣溫上升，季風季節幾周內就會到來，迫切需要在第2次危機出現之前，穩定受影響的社區。」

不過，來自中國、俄羅斯、印度、泰國、馬來西亞、新加坡的援助物資及人員，已經開始陸續抵達。美國也透過「總部位於緬甸的人道主義援助組織」，提供200萬美元援助，美國國際開發署（USAid）更已派出緊急應對小組。