清明連假「蘇花公路恐塞14小時」　國道客運祭6折優惠

▲清明連假蘇花改預估將有大量車潮。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假周四（3日）開跑，預估將有大量掃墓和旅遊車潮，公路局公布6大主要省公路易塞時段，其中台9線蘇花路廊預計4月3日連假首日湧現大量南下車潮，且天未亮就開始塞，恐從凌晨3點壅塞到下午17時，可能連塞14小時。國道客運目前仍有逾82％空位，公路局也推出90條路線6折優惠催客。

周四開始就是為期4天的清明節連續假期，公路局預估，清明連假主要旅次將以掃墓祭祖及觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，其中掃墓祭祖車潮將集中於4月3日至4月4日上午，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日湧現，返回工作地車潮則預估從4月5日下午至4月6日開始陸續出現。

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公路局也公布6大主要省公路易塞時段，其中台9線蘇花路廊，南下路段最塞時間點將落在4月3日凌晨3時至下午5時及4月4日上午8時至10時；北上路段則預估4月5日下午2時至晚間7時及4月6日下午1時至4時較塞。台9線南迴公路部分，屏東往台東方向預計4月3日和4日的上午10時至中午12時較塞；台東往屏東方向則是4月5日下午4時至晚間7時最塞。

▲清明省公路易塞時段。（圖／公路局提供）

台1線水底寮至楓港路段，南下路段則預估4月3日上午10時至下午3時較塞；北上路段預測4月5日下午3時至晚間9時壅塞。台61線鳳鼻至香山路段，南下路段料4月2日晚間6時至8時、4月3日上午7時至下午1時及4月4日上午10時至下午2時等時段較塞；北上路段則是4月5日下午2時至晚間8時及4月6日下午4時至6時易塞。

台61線竹南路段含玄寶大橋，南下路段預判4月3日上午8時至下午1時及4月4日上午10時至中午12時較塞；北上路段則是4月5日下午3時至晚間9時及4月6日下午3時至晚間7時易塞。

台61線中彰大橋改建路段，南下車流預估4月2日下午3時至晚間8時、4月3日上午8時至晚間6時及4月4日上午9時至下午2時等時段最塞；北上路段則是4月3日下午4時至晚間7時、4月4日下午3時至晚間7時、4月5日下午2時至晚間8時及4月6日下午2時至6時較塞。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線太中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等也都易壅塞。

此外，重要觀光風景區鄰近路段，包括台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估也有車多壅塞情形。

▲清明省公路易塞時段。（圖／公路局提供）

考量清明節連假國人集中返鄉掃墓的特性，公路局呼籲民眾搭乘公共運輸，疏解龐大的人潮及車流，公路局表示，全台90條國道客運路線推出票價6折優惠外，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另東部區域也有專案優惠，持東部國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；花東地區「在地有腳」也推出租賃優惠。

公路局表示，清明節客運提供2.7萬班次及96萬座位數，各業者陸續於3月6日起開始販售預售票，截至3月27日全線國道客運總計已售出5.6萬張預售票，占可售張數17.26%，其中西部計4.8萬張，占可售張數18.25%；東部7995張，占可售張數13.2%，座位供應無虞，歡迎民眾多加利用，業者亦將依據銷售狀況機動調整班次，滿足國人旅運需求。