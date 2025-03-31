冷氣團、華南雲系雙襲「今明濕冷」　清明連假首2日放晴

▲冷氣團加上華南雲雨影響，今明兩天北台灣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團和華南雲系持續影響，今天（31日）和明天北台灣濕冷，周三清晨之前高山也有機會降雪，周三過後水氣減少，清明連假首2天周四和周五天氣好轉放晴，僅東半部有零星雨，不過連假後兩天又有雲系通過台灣上空，是否帶來降雨待觀察。

中央氣象署技正謝佩芸表示，今明兩天受到冷氣團以及華南雲雨影響，北台灣天氣濕冷，其他地區早晚感受涼冷，今天容易下雨或飄雨；由於華南雲系今正通過台灣上空，目前北台灣、宜蘭、花蓮上午有一波降雨，西邊陸續有雲系通過，也帶來短暫性降雨，今天天氣仍舊不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨預測方面，謝佩芸指出，今天華南雲雨影響下，中部以北、東半部容易下雨，山區也容易下雨，氣象署對基隆北海岸、東北部、南投和花蓮交界山區發布大雨特報。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，謝佩芸說明，明天水氣仍多，但將逐漸減少，明天北部、東半部、中南部山區有短暫降雨，周三水氣漸漸減少，周三和周四是水氣減少過程，北海岸、東半部仍有局部降雨，西部山區有零星降雨，今明兩天為降雨逐漸緩和過程。

至於清明連假天氣，謝佩芸表示，清明連假初期4月3日和4日台灣各地多雲到晴，東半部仍有零星降雨，這兩天天氣比今明兩天穩定許多；清明連假後期包括4月5日和6日仍有雲系通過台灣上空，是否帶來降雨將持續觀察。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，謝佩芸說明，今天冷氣團影響下，北台灣天氣比較冷，中部以北高溫不高，北部、宜蘭白天高溫約16到17度，整天感受偏涼、偏濕冷，中部和花蓮高溫約20到22度，南部白天高溫有機會到25度以上，北部、南部高溫差很多。

謝佩芸指出，冷氣團預計持續影響到明天、甚至後天清晨，北台灣天氣感受濕冷，中南部夜晚和清晨也感受較冷，周三之後冷氣團減弱，白天高溫逐日回升，日夜溫差更明顯，清明連假後期台灣上空又有雲系通過，高溫稍微受影響，程度仍待觀察。

未來幾天也有降雪機會，謝佩芸表示，周三清晨之前，中部以北、宜花3500公尺以上高山有機會降雪。