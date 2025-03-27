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【廣編】清明連假去哪玩？2025 統一集團生活美學館　高雄夢時代盛大登場

2025 統一集團生活美學館（圖／統一提供）

【廣編特輯】

圖、文／統一提供

連假必訪的「統一集團生活美學館」又要來囉！4 月 3 日至 6 日，最歡樂的生活美食展將再度於高雄夢時代購物中心 8F 時代會館盛大登場。今年活動規模全面升級，匯聚 30 個人氣品牌，帶來限定優惠、美食試吃與驚喜滿額禮，讓你吃得開心、買得盡興！此外，來展的每人只要單筆消費滿 129 元，就可以加碼兌換生活好禮；累積消費滿 299 元還有機會抽中萬元禮券，每天都會抽出一名幸運得主！更貼心的是，現場還有宅配到府的寄送服務，讓你輕鬆購物、無負擔帶回滿滿好物。

一連四天的展覽現場，舞台精彩活動不間斷！每天早上 10:40 將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量百份免費吃。OPEN! 家族攜手雪鈴兔波波、酷樂+雪樂貓、波堤獅輪流登場，與現場粉絲同樂、唱跳互動，送出神秘小禮物。此外，各品牌也會輪番上台帶來趣味的互動遊戲與驚喜好禮！

大人小孩都愛不釋手的 Mister Donut 推出指定甜甜圈三入 110 元的甜甜價。Semeur 聖娜的招牌鮮奶芙蓉蛋塔限時 6 入 168 元優惠，法式精品烘焙－昂舒巴黎推出全品項買三送一的甜蜜好康。Bellopane 貝洛邦以主廚現做的歐式美味開放三明治、晨光 GOLD 生土司全系列，帶來限量高質感生土司餐點。

雪淋霜&思樂冰將帶來展場限定商品，還有不可思議茶 BAR 的荔枝寒天青茶、花果香氣馥郁的 CITY PRIMA 精品美式，以及櫻花限定版氣泡飲等多款飲品、冰品不定期買一送一優惠。COLD STONE 酷聖石限量新品展場搶先嚐，QQ 鯨樂園、濃脆阿華田、海鹽焦糖脆脆、蜜桃美莓四款新口味，嚐鮮價只要 100 元。21Plus 招牌香草烤雞、烤雞腿優惠，展場指定品項 79 折。

茶裏王限時組合價 8 折起、Cophi 精品咖啡豆 5 折起；瑞穗鮮乳、統一陽光帶來一年一次的展場限定優惠組合，還可享免費宅配服務。FIJI WATER 斐濟天然礦泉水六瓶組 85 折，加碼送限量品牌拼接黃麻提袋。星巴克、CupiCho 精品巧克力專賣店推出超值禮盒，精緻包裝值得蒐藏。BEING spa 精選居家保養商品 3 件 75 折；BEING sport 健身房主打會籍月費$988 起，最高加贈二個月，再抽按摩椅等各項大獎。

統一蛋糕屋、牛乳石鹼、icash2.0、瑞穗鮮乳、茶裏王各別帶來消費滿額的互動加碼禮。首次參展保健品牌心焙雞精推出展場限定禮盒優惠，攜手統一新世代樂活麵－來一客辛辣香菇、滿漢大餐 Gold 系列、巷口拌麵、統一麵小時光麵館、大補帖藥燉排骨等，多款新品首次登場，加碼推出超值回饋活動，凡購買麵食產品單筆滿 99 元，即可參加抽好禮活動，有機會抱回一整箱泡麵。

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