今起濕冷3天「低溫探10度」　清明連假天氣好轉

▲今起到下周一受大陸冷氣團影響，天氣偏濕冷，北部將有10度低溫。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署指出，今（29日）起到下周一（31日）受大陸冷氣團影響，中部以北低溫約13至15度，新北局部地區將有10度低溫，今晚到下周一各地偏濕冷，北台灣有局部大雨，也因水氣偏多，3500以上高山有機會降雪。預計下周二冷氣團減弱，各地轉為偏濕涼，下周四開始回暖，清明連假天氣感受舒適，東半部仍有短暫雨。

受到大陸冷氣團影響，今天清晨淡水出現12.8度低溫，台北市13.7度。氣象署預報員張承傳指出，今天起到下周一受大陸冷氣團影響，加上今晚起華南雲雨區東移，各地降雨機率偏高，北台灣有陣雨，其他地區則有局部短暫陣雨，北台灣與中部山區有局部大雨，民眾外出記得攜帶雨具備用。

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今天起到下周一各地天氣偏濕冷，張承傳提醒，中部以北低溫約13至15度，其他地區約16至18度，氣象署已經針對新北發布低溫特報，可能出現10度低溫，請民眾注意。

若低溫與水氣配合，張承傳表示，中部以北、東北部及北部的3500公尺以上高山，明天起到下周三都有降雪機率，玉山有機會降4月雪。

▲今晚起到下周一天氣偏濕冷，北部有10度低溫，北台灣要防大雨。（圖／氣象署提供）

下周二、三（4月1、2日）冷氣團減弱，張承傳表示，天氣由濕冷轉為涼冷，北部、東半部、恆春半島及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲，預估北台灣仍有14度低溫，其他地區16至19度。

下周四（3日）起就是為期4天的清明連假。張承傳指出，下周四氣溫逐漸回升，除了基隆北海岸、東半部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，北部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，預估整個清明連假整體天氣感受舒適，但東半部仍有短暫雨。