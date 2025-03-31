強震釀1700死！　緬甸反叛軍控：政府不救災「持續空襲」村莊

▲緬甸28日發生芮氏規模8.2地震，已造成當地約1700人罹難。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2地震，已造成當地約1700人罹難，且死傷人數恐持續攀升。與此同時，緬甸反抗軍卻指控，政府在民眾急需援助的時刻，竟持續對村莊發動空襲。

根據《路透社》報導，反對緬甸軍政府的武裝組織「克倫民族聯盟」（KNU）發聲明指控，軍政府不顧地震災情仍在擴大，竟持續鎖定平民區投下炸彈，讓原本已身陷困境的民眾雪上加霜，「正常情況下政府應該全力投入救援，但現在卻選擇派兵「攻擊自己的人民，讓人痛心。」

自2021年政變奪權以來，緬甸局勢持續動盪，軍政府與多個反抗軍組織爆發激烈衝突。此次地震震央位於軍方控制區，規模達芮氏8.2，但災情也波及多個反對派地區。

據人道組織「自由緬甸遊騎兵」（Free Burma Rangers）指出，地震發生後不久，軍方便出動戰機與無人機，對位於克倫邦（Karen State）、鄰近KNU總部的地區發動攻擊。

針對軍方行動，反對軍政府的「全國團結政府」（NUG）也在31日宣布，旗下的武裝部隊將暫停所有攻勢兩週，集中處理地震災後事宜。

不過，國際危機組織（Crisis Group）緬甸問題顧問霍西（Richard Horsey）指出，雖有部分反抗軍選擇停火，但軍政府的空襲行動仍在進行，甚至攻擊地震重災區，情況令人擔憂。

霍西痛批，軍方在災後的「缺席」狀態，強調目前主要由地方消防隊、救護人員和志工團體動員救援，「原本應該在這種危機時刻發揮作用的軍隊，卻完全不見人影。」

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在與東協（ASEAN）外長召開線上會議後，呼籲緬甸立即有效停火，以利災民獲得急需的人道援助，也有助於推動長期和解與重建。