今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

▲今天是玄天上帝聖誕。圖為香火鼎盛、主祀帝爺公的名間松柏嶺受天宮。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

命理專家柯柏成表示，今天（農曆三月初三）是北極玄天上帝（真武大帝）的聖誕日，在台灣民間信仰也稱為「帝爺公」或「上帝公」，這天在道教信仰中被視為極具能量的日子，「拜拜旺整年」。他也分享開運、消災解厄與化解小人方法。

柯柏成在臉書表示，根據道藏《元始天尊說北方真武妙經》記載，真武帝君原來是淨樂國太子，成人後十分勇猛精進，唯務修行，發誓要除盡天下妖魔邪魅，不願繼承王位，後遇紫虛元君，授以無上秘道。

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柯柏成說，真武帝君連越遊東海，又遇天神授以寶劍，入太和山（後改名武當山）修煉，經42年功成圓滿，白日飛升，玉帝下令敕鎮北方，統攝玄武之位，並將太和山更名為武當山，意思是「非玄武不足以當之」。

▼玄天上帝又稱「上帝公」。（圖／資料照／台東安南宮提供）



柯柏成指出，農曆三月初三這天也被視為三陽開泰，配合玄天上帝的濟世本願，特別適合開運、消災解厄與化解小人，以下結合傳統習俗與道家法門，提供幾項特殊開運方法，並附上化解小人的實用秘法。

一、開運方法：祭拜玄天上帝的儀軌

1. 供品選擇

必備供品：

壽麵、紅龜粿（以上兩者象徵玄天上帝的龜蛇大將）、當季水果（如蘋果、橘子、棗子），其他供品建議素食，不宜葷腥。

特殊供物：

五色豆（紅豆、綠豆、黃豆、黑豆、白扁豆）：置於北方方位，象徵五行和諧、驅邪鎮煞。

清水一杯：祭祀後灑於家中四角，淨化磁場。

七星燈或油燈：點燃後置於神壇前，祈求光明護佑。

2、祭拜時辰與方位

吉時：

當日卯時（5-7時）或午時（11-13時），此時陽氣旺盛，易得神明加持。

方位：

北方為玄天上帝所管轄，祭拜時面朝北方，或在家中北方設置臨時神案。

3、誦經祈福

誠心誦唸《真武妙經》或《北斗經》，若無經書，可面向北方口誦「玄天上帝寶誥」7遍，祈求消災解厄、貴人顯現。

二、化解小人秘法：結合玄天上帝神威

1、符咒鎮壓法

真武令符：

用黃紙朱砂書寫「真武大帝斬邪」6字，摺成八卦形隨身攜帶，或貼於辦公桌暗處（抽屜內側）。

口訣：

當日清晨面向北方默唸「真武護法，斬除邪精，小人遠離，正氣長存」3遍。

2、玄武黑曜石陣

玄天上帝象徵北方水德，其化身「玄武」為龜蛇合體，可選黑曜石飾品，過玄天上帝香爐三圈，放置於辦公桌左側（青龍位），化解口舌是非。

3、五雷驅邪法

取粗鹽一小包，於祭拜時置於玄天上帝香爐上，順時鐘繞三圈，後撒於家門外或辦公室入口處，配合誦「真武雷威，破穢除非，小人退散，福祿來歸」。

4、剪紙送小人

剪紅色紙人形（寫上「小人」二字），祭拜時稟告玄天上帝後焚化，象徵借神力焚毀小人氣場。

三、日常開運心法

1、行善積德：

玄天上帝重「忠孝節義」，當日可捐款助人、護生或清理環境，累積陰德。

2、飲食禁忌：

避免食用肉類等葷辛食物，以表對神明的尊重。

3、持齋靜心：

當日茹素並減少口舌之爭，有助提升自身正氣，自然遠離小人。

四、注意事項

若無法親至供奉玄天上帝的宮廟，可在家中潔淨處設壇，或直接向北方誠心祭拜即可。

所有儀式需以「正心誠意」為本，勿存害人之念，否則易招反噬。

玄天上帝以「蕩魔天尊」之威名護佑眾生，把握此日能量，透過儀式與心念結合，既能開運增福，亦能有效化解是非，迎來貴人相助。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。