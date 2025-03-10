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2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲把握天赦日許願。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

命理專家柯柏成分享，今天是2025年的首次「天赦日」，正好遇上「普護日」，建議想開運的朋友，這天穿著黃色或棕色系列的衣服；此外，這天上天都要赦免眾生的罪過了，還在大魚大肉享受就不太適合，戒殺吃素一天最為理想。

柯柏成在臉書說，距離去年的最後一次天赦日，到今年3月10日農二月（小）十一日，整整隔了將近3個月的時間，這是因為曆法的關係，有的天赦日之間會隔很久，所以才常說天赦日可遇不可求，遇上了就要好好把握。

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柯柏成指出，所謂天赦，就是由上天下赦免令給悔過遷善的眾生機會，今年的首次天赦日正好遇上「普護日」，擇日原理是從寅月到丑月，依次只要對應到申、寅、酉、卯、戌、辰、亥、巳、子、午、丑、未日等，就是普護日。

柯柏成表示，這次的天赦日是卯月對上寅日，因此這種曆法上的巧合不是常發生，顧名思義「普護」為無差別性保護一切眾生，戒殺吃素一天最為理想，因為上天有好生之德，這天上天都要赦免眾生的罪過了，還在大魚大肉享受就不太適合。

柯柏成提到，按照過去的經驗，天赦日都可以煮錢水增加財運，俗話說「男逢天赦不用愁，女逢天赦百事順」，天赦日是一年當中為數不多的上吉日，可以上香祈福，懺悔赦罪、祈求身體康健、轉運消災都容易實現願望；古人認為，凡逢天赦日，萬事不責，百無禁忌。

柯柏成說，戊寅日的五行屬性，戊屬土，寅屬木，木克土可能會有一些衝突，所以需要調和五行。他建議想開運的朋友，這天穿著黃色或棕色系列的衣服代表土，或者紅色來增強火，火生土以平衡五行。

柯柏成指出，天赦日適合化解官司、疾病等不順的事情，尤其春季的天赦日主萬物生發，所以有這方面需求，或者希望預防的朋友，建議在這天到正廟道觀寫正式的祈福疏文，向神明祈求赦免罪過，消除障礙，祭拜的對象以玉皇大帝為主，畢竟是由玉皇大帝飭詔大赦天下。

柯柏成寫道，如果自身環境條件沒辦法配合上述祈福條件，簡化儀式可在自家的陽台或窗邊向上天默禱，以一杯清水代供品，心誠則靈，供奉時合掌默唸，「天赦吉日百厄消，誠心懺悔福運招；佈施放生積善德，五行調和運自高」，再將清水喝下就可以。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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