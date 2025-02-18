今「雨水」5禁忌　3生肖遇水則發

▲柯柏成說，「雨水」節氣的含義是降雨開始。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「雨水」，清水孟國際塔羅小孟老師分享5大禁忌，像是男性過於興奮容易傷到精氣。命理專家柯柏成則提到，生肖屬「虎、兔、龍」遇水則發，適合立定今年的目標或許願都容易達成。

►「雨水」節氣5禁忌

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1、不宜吃重口味

雨水到來也代表不再嚴寒，因此不宜吃太辛辣食材與食物，過補的食物也要開始減量。

2、少吃油炸燒烤

雨水節氣代表氣溫逐漸上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火產生便秘。

3、切勿減少厚衣服

雨水節氣溫度逐漸上升，太早將厚衣服減少容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要保暖。

4、男性不宜過度興奮

古人認為雨水節氣容易下雨，雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷害人的陽氣，容易使體質較差的男性頭暈、腰痠背痛，過於興奮容易傷到精氣。

5、不宜洗太多冷水

雨水節氣仍會有忽冷忽熱的狀況，因此年長者、孩童洗手或洗澡太冷，冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。

柯柏成則在臉書說，今年的雨水是在今晚6時6分18秒交節氣，農曆正月（大）二十一，是24節氣的第二順位；由於萬物生發的節氣，需要雨水滋潤，這個節氣起就開始多雨，太陽到達黃經330度。

柯柏成指出，雨水每年都在公曆2月18-20日交節氣，節氣的含義是降雨開始，降雨量大多以小雨或毛毛細雨為主，這種適宜的降水對農作物生長很重要，所以是農耕時代對於節令的反映。

柯柏成表示，《月令七十二候集解》記載：「正月中，天一生水，春始屬木，然生木者必水也，故立春後繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。」

柯柏成提到，因此有三個生肖要遇水則發，分別是屬虎、兔、龍，適合立定今年的目標或許願都容易達成；過往財運不佳的，把主要往來銀行郵局的存摺、印章或金融卡（有的人是數位帳戶），今年轉個位置放在住家或房間的東南、正南或西南方的抽屜櫃子裡。

柯柏成說，家中有條件的，可以在住家東方植栽幸運竹，可以增加考運或升官的運；要求姻緣或家庭和樂的，就擺束香水百合（花朵數需要奇數），都適合上述三個生肖的專屬開運方式。

柯柏成指出，民俗上，雨水節氣也適合比較不好帶或多災病的小朋友，選有因緣的神明當乾爹、乾媽或乾爺爺（專屬關聖帝君）；除了個別神明的聖誕日外，這個節氣因為屬於生發之時，很適合這樣的祈福方式。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。