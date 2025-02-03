今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

▲立春到！許多櫻花也已陸續盛開。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「立春」，清水孟國際塔羅小孟老師分享7項禁忌，像是不可吵架及搬家。命理師柯柏成則提醒，生肖屬「蛇、豬、猴、虎」要躲春。

小孟老師在臉書說，古人說「春分到，蛋兒俏」，顯示在立春時可以用蛋，將蛋立起來，代表立春，也顯示要端正品德。他並分享立春7禁忌，「古代傳統禁忌，斟酌參考。」

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1、出嫁女子最好不要回娘家

因不能把婆家美好春天的運氣帶回娘家，這會影響婆家的好運氣。立春乃一年剛開始最重要的一天，因忙碌需要幫忙，且春歸娘家又一春，有要再嫁人的意思。

2、不要搬家

立春是新舊能量的交接之日，不可以搬家，以免破壞能量。且一年正剛開始，搬家就代表動盪，這樣怎麼會有安穩的日子呢。

3、不可與人吵架、爭執

這會使得立春的好運被破壞，而且會蔓延一整年，所以盡量以和為貴。

4、不理髮

古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長。所以不該在立春萌芽之日，剪斷它的生機。

5、不要躺著

在春暖之日，陽氣正要興起，氣溫開始回升時，要養成活動筋骨的習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。

6、不可劇烈運動

立春是一年開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利，緩和運動即可。

7、不要沉迷遊戲

一年之計在於春，在一年的剛開始，就只顧著玩樂，而不懂得開始來為這一年來打拚，這樣是沒有辦法成就大事業的。

柯柏成則在臉書提到，立春交節氣的時間為今天晚上10時10分13秒，從這個時間點精準到秒，之後才是屬蛇，之前出生的都是屬龍，這一點是八字原則，跟很多人誤認為，大年初一起就是新的生肖是有差距的。

柯柏成指出，立春這天要「躲春」，民間一種習俗，在命理學中又被稱之為「躲太歲」，犯太歲的生肖在交節氣時間點不要在戶外遊蕩，像是值太歲的蛇、沖太歲的豬、刑太歲的猴和虎；因這時間點已經是晚上10時後了，大部分的人應該比較不會有這種問題，可以的話就早早上床入睡。

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