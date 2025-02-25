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「龍抬頭」土地公、濟公聖誕要來了　做1事吸好運

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲「龍抬頭」土地公聖誕。圖為知名的中和烘爐地南山福德宮。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

命理專家柯柏成分享，今年的「龍抬頭」是陽曆的3月1日，也是福德正神、濟公聖誕，這天去理髮還可以帶來好運，使人鴻運當頭、福星高照，「二月二剃龍頭，一年都有精神頭。」

柯柏成在臉書表示，龍抬頭是農曆2月2日，在古代這一天稱為「春耕節、農事節、青龍節、春龍節」等，是民間傳統節日，這裡的「龍」指的是二十八宿中東方蒼龍七宿星象，每年初春（北斗七星斗柄指向正東）時，「龍角星」從東方地平線上升起，故稱「龍抬頭」。

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柯柏成指出，《易經．乾卦．九五》：「水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物睹」，古人認為是龍掌管著降雲雨，降雨就決定著農耕是否豐收，標示著陽氣生發、雨水增多、萬物生機盎然，自古以來人們亦將龍抬頭日作為一個祈求風調雨順、驅邪攘災、納祥轉運的日子。

柯柏成說，如果初二、十六都有拜土地公習慣的商家，這一天因為是福德正神的千秋聖誕，可以祈求新的一年生意興隆。

▼「龍抬頭」濟公聖誕。圖為台南天台五公寺濟世宮。（圖／資料照／記者林東良翻攝）

▲台南市安南區的台南天台五公寺濟世宮廟方，特別在臉書官網公告，濟公禪師特別提醒指示，下半年生肖屬狗、豬要特別注意「精、氣、神」三樣請務必顧及。（圖／記者林東良翻攝、翻攝自台南天台五公寺濟世宮，下同）

柯柏成提到，去年有介紹過的「引錢龍」，今年還可以繼續照著做，將祭拜土地公時的供品多供瓶水，這瓶飲用水要用塑膠以外材質的容器裝著，玻璃或不銹鋼都可以，供奉完這瓶水要誦持「大悲咒」；若家中有久病不癒的家人，可以持誦《藥師琉璃光灌頂真言》21遍，這瓶水可加入家中熱水瓶，就完成引錢龍。

柯柏成表示，龍抬頭這天去理髮還可以帶來好運，使人鴻運當頭、福星高照，因此民俗上都說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」。

柯柏成指出，龍抬頭同時也是濟公活佛的千秋聖誕，由於濟公別出一格的濟世型態，葷酒不忌的形象，更為貼近一般民眾的需要，用現在的話說就是貼地氣，比較不會有距離感，在民間廣泛供奉。

柯柏成寫道，傳說中濟公懂中醫醫術，為百姓治癒不少疑難雜症，喜好打抱不平、解決紛爭、救人之命、扶危濟困、除暴安良、彰善罰惡、教忠教孝等種種美德，因此供奉濟公的信眾，多是為此而感招。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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