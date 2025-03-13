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李啟維結合社會力量捐物資給安平康復之家　扶助弱勢迎向光明未來

▲台南市議員李啟維號召各界善心人士和企業，捐助白米等物資、現金，由安平康復之家主任林品玉、組長鄭忠吉及學員15人代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維號召各界善心人士和企業，捐助白米等物資、現金，由安平康復之家主任林品玉、組長鄭忠吉及學員15人代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員李啟維號召各界善心人士和企業，一起來關懷弱勢，捐助1千7百多公斤白米和5萬5千元，還有一批意麵、餛飩和青菜等物資，幫助台南市安平康復之家，13日上午11時在安平區李啟維服務處舉行捐贈儀式，由安平康復之家主任林品玉、組長鄭忠吉及學員15人代表受贈。

林品玉表示，安平康復之家位於安平安北路上，目前共計有36位精神復原者，這一群精障住民大部分來自經濟弱勢家庭或無家可歸者，也都是中低收者，康復之家提供一個安全、溫暖舒適的家，這個家也住民的避風港，並提供24小時的專業照顧，有自立生活訓練，獨立社會功能訓練、職業功能訓練、護理，就業諮詢等多元服務，來協助他們逐步走向復原。感謝李啟維議員，退休書記官潘敏捷，連結社會善眾、企業及親朋好友共同伸援，捐贈物資來扶助這群精障朋友，讓他們感受到社會的溫暖與支持，而未被社會遺棄，協助他們能夠走上更光明的未來。

▲台南市議員李啟維號召各界善心人士和企業，捐助白米等物資、現金，由安平康復之家主任林品玉、組長鄭忠吉及學員15人代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

捐米部份，包括顏子斌、顏子涵、顏鳳儀、吳岳峰、吳承維等人共計捐贈三好祈福米114包；陳黄蹺捐贈三好祈福米200包、宋彥瑜100包；洪孫春、洪奕杉各捐贈30包；洪益鈞、洪珮誼、錢昭琴、林義棋、潘俊諺各捐贈20包。吳國銘、曹蹦比、曹靖涵、曹欣堯、陳逸芬、陳彥儒、王麗惠、王葉菊子、曾子容、歐怡君、林錦雀、王怡文、吳紅靜、曾福崗、曾平瑋、錢麗真、鄭葉、陳英、張欽星、王瑜捷、顏其政、李玉惠、吳福川、吳秉璋、吳巧玲、鍾昕哲、吳之琳、林麗君各捐贈三好祈福米10包。各界總計捐贈三好祈福米864包（每包重2公斤）共重1728公斤。

現金部份，黄曉姸、黄紹村、黄紹宏、紀戴春草各捐款1萬元；楊翼寧醫師捐款5千元。寶達香企業公司、慈健經絡整療中心、楊闓璘、馬弘桓、林淑萍、紀允山各捐款2千元。各界共計捐款5萬7千元。

其他物資，包括張明露、歐波哥、歐樂莉、歐怡伶、歐怡廷、歐國清各捐贈榮森麵店意麵等各60斤，共計360台斤。王玉筑、余櫻柳各捐餛飩20包（每包50顆）。陳榮太捐贈榮森麵店餛飩100包（每包50顆）。宋彥瑜、買渝瑩、歐睿軒、歐秐希、楊愛珠、林麗君等人捐贈番茄、杏鮑菇、節瓜等，共計520台斤青菜。潘敏捷捐贈阿水伯傳統手工包子312個。

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