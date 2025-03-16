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台南做工行善團愛不停步　兵分五路齊心助弱勢

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」的各項修繕行動，落實市長黃偉哲提出的「希望家園」施政目標，透過這些修繕行動，做工行善團希望讓每個家庭都能感受到溫暖與關懷，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

楠西區案主陳小姐因身心障礙，由年邁的父親照顧。她每月僅能領取低收入戶津貼、身心障礙生活津貼以及父親的老年年金來支應家庭開銷，但經濟狀況仍十分困難。再加上今年1月21日的地震，造成房屋損壞，情況更加雪上加霜。勞工局做工行善團會勘後，隨即展開一系列修繕工作，包括2月3日和13日由電氣工會完成的水管修復，2月21日和27日電子加工工會完成的屋頂鐵厝修理，2月27日完成的水槽安裝，3月2日泥水工會志工完成的牆壁修補，及3月8日鋁製品工會完成的門窗修理。今天，木工工會的志工負責室內裝潢工作，並與電氣工會密切合作調整電路；同時，電氣工會志工也前往楠西震災戶江阿嬤家中進行衛浴設備的修繕，期盼能盡快為案主們提供一個安全、溫馨的居住環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉井區的案主周小姐，由於輕度肢體障礙且丈夫過世，經濟拮据。她每月僅領取約4千元的身心障礙生活津貼，兒子收入不穩定，並且要負擔房租。因為1月21日的大地震，房屋的天花板和牆壁等多處受損，周小姐因無力自行修繕而向做工行善團求助。經過會勘後，3月9日泥水工會志工已完成牆壁修補，3月13日、14日電子工會和鋁製品工會加強了鐵柱、修理了鋁門窗，並解決了廚房的漏水問題。今天木工、電氣及油漆工會志工聯手進行室內裝潢、電線配置及油漆粉刷，讓周小姐能夠居住在安全且舒適的家中。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南區的李先生家中於2月1日發生火災，車庫及房屋多處受損，無力負擔修繕費用。做工行善團接獲通報後迅速進行會勘，並於2月25日由電氣工會進場進行臨時電力修復，泥水工會2月26日進場進行拆除、3月9日進行地坪修補，鋁製工會於2月26日、3月15日進行鋁門窗丈量、部分安裝，今日電氣工會進行電線配置工作，期能盡速提供李先生一個安全、穩定的居住環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營區的連先生因中風無法繼續工作，經濟狀況困難，屋頂有多處破洞，常常漏水，且天花板的輕鋼架也需要更換。做工行善團在會勘後，迅速組織各工會進行修繕工作。14日正懿企業志工已經完成了房門安裝工作。16日泥水工會志工進行了浴室地板的磁磚施工。各工會的志工們接力合作，逐漸改善了連先生的居住環境。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，除了今日修繕作業，3月10日電子加工工會也前往東山區張姓獨老低收震災戶進行修繕。另特別感謝大台南總工會溫金輝理事提供楠西、玉井志工餐點，正是因為志工們的無私奉獻與專業技能，讓做工行善團能夠為弱勢家庭帶來希望，並將溫暖與關懷傳遞給他們，繼續守護這座充滿人情味的城市。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長也連結總祿境土地公廟平安米送給修繕案家。王鑫基局長進一步表示，志工活動所帶來的成就感激勵了更多人參與，甚至帶動家人一同加入志工行列。本週的修繕活動中，來自不同工會和志願服務協會的家庭志工共同參與，展現了愛與奉獻的力量，讓台南這座城市更加溫暖。參與的家庭志工包括：電氣工會蘇竣明、蘇揚智父子；陳文加、蔡桂芳、陳盟吉一家三口；木工工會蔡崇安、蔡玉貞夫妻；許柄政、許登財、林清和、林煜修兩對父子；泥水工會蔡德發、邱秋香夫妻；油漆工會李美芬、李建達姐弟；鋁製品工會余承翰、陳奕如及郭智仁、詹寶珠夫妻；以及台南市勞工志願服務協會的林文一、陳家蓁夫妻，陳來發、苑秀芳夫妻，梁志男、林家香夫妻，歐陽輝安、梁美淑夫妻等多對賢伉儷。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中家庭志工蔡德發夫妻帶土雞蛋，陳文加全家福帶藥膳雞湯分享給志工夥伴，他們的無私奉獻讓台南注入了更多的愛與善意，展現了台南人獨特的良善與團結精神。

▲台南市勞工局「做工行善團」，16日志工們兵分五路前往南區、柳營區、楠西區2處及玉井區進行房屋修繕工作，持續為弱勢族群創造更多福祉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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