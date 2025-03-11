弱勢家庭學生開學負擔沉重　南投家扶中心發放641.9萬春季獎助學金

▲南投家扶中心日前於南投所本部、埔里及水里服務處等三地頒發超過600萬元春季獎助學金。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新學期開始，需要繳交學校的各項雜費、書籍費等，對不少弱勢家庭而言是沉重負擔；南投家扶中心為讓孩子們能就學穩定、鼓勵他們在學習上持續精進，8日於南投所本部、埔里及水里服務處等三地共頒發641萬9000元春季獎助學金，共有1252名學童受惠。

家住南投市的暘暘為輕度自閉症患者，自小在學習上較為吃力，而其母親患有精神疾病、同住的外祖父母年紀又大，家中無人可協助學習，導致長期學業低成就，所幸長大後到外地讀高職時，在家人及社工的關心與引導下，暘暘找到前進的目標、期待學到一技之長、未來可跟著親戚從事技工工作，同時也展現自己在實作方面的能力、維持不錯的學習表現，終於靠著自己的努力獲得家扶中心獎助學金的肯定，也開始規劃報考大專院校、提升競爭力，翻轉未來的生命。

南投家扶主任李雅婷表示，這筆獎助學金除給予孩子在教育費上直接的協助，更重要的是可成為孩子們改變的契機，讓孩子們能透過努力為自己爭取，並從中重拾、發現自身的價值。

李雅婷感謝寶璽建設開發股份有限公司、台中東友扶輪社、奮發向上助學金、鴻霖全球運輸、華邦電子、統一企業基金會、統一證券集團，以及各界善心人士的教育投資之舉，為經濟困難的兒少提供穩定的就學機會，幫助他們透過教育脫離貧困，實現自我價值。