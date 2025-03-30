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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝直播）

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰30日出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會時，針對近期中配網紅因宣揚武統遭廢止居留許可一事，強調政府面對中國統戰滲透，只要有人主張武力跟暴力，「我一定請他出去」，並表明前幾天已經請1個出去了，接下來還有2個，也會請她離開台灣。

中配劉振亞（網名「亞亞」）在抖音經營「亞亞在台灣」帳號，涉嫌鼓吹武力統一。移民署調查後，認定其言論有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止其依親居留許可，已於25日晚間搭機離開台灣，有類似行徑的小微、恩綺，也必須於31日前出境

卓榮泰在宣講會中表示，政府立場明確，凡是涉及主張武力與暴力、影響國家安全的人，政府一定會採取行動，絕不縱容。他也特別提到國民黨立委翁曉玲與陳玉珍，強調翁曉玲未來其所有提案資料，須經行政院核可後才可提供；至於陳玉珍則曾提案開放中資建設，卓榮泰藉泰國日前發生強震後，中資大樓倒塌事件，強調行政院會嚴格把關，確保國家安全不受影響。

卓榮泰也提到，藍營發動罷免新北六位民進黨委員，這是一場6比6的民主拔河，大家要站在哪一邊？拜託大家勇敢站出來，當民主需要你，國家需要你的時候一起站在同一邊，挺民主，保台灣。

卓榮泰說，上禮拜聯合國公布世界幸福報告，台灣是27名，美國人權組織的自由之家也公布2025年的全球自由報告，台灣94分，名列自由國家，最近又公布全球最安全的國家台灣排名第4，在這些評比當中，台灣都名列前矛，在這些評比當中，中國都看不到台灣的車尾燈，這個光榮是在場各位全國的人民，大家創造出來的，但是報告中也提到，中國一直在影響台灣的政策、媒體跟民主，中國的介入，台灣反制的力道不足，「面對中國的統戰跟滲透，我要再次強調，只要有人主張武力跟暴力，我一定請他出去。前幾天我們已經請一個出去了，接下來還有兩個。」

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