　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

託孤鄧小平！北韓金成死前囑託「兒子託你顧」　南韓曝光機密文件

▲▼北韓前最高領導人金日成。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓前最高領導人金日成。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部今（28）日公開一份30年前的政府機密文件，主要談及北韓（朝鮮）時任最高領導人金日成1994年7月因心肌梗塞驟逝後的東北亞局勢，包括北韓指定金正日世襲領導人的背景、南北韓領導人峰會突然取消、南韓外交當局的應變，其中金日成早在生前就曾向中國前領導人鄧小平託孤，「拜託照顧好我兒子！」

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓外交部28日首度公開「經過30年的外交文書解密」，總份量為2506冊、38萬頁的文件，原文被置放在外交史料館的外交文書閱覽室，可供一般民眾閱讀，藉此保障國民知的權利、提高外交與行政領域上的透明度。

此次公開的文件背景為1994年7月，當時北韓（朝鮮民主主義人民共和國）時任主席、時任朝鮮勞動黨中央委員會總書記金日成於該年7月8日凌晨2時，因突發性的心臟疾病驟逝，享年82歲，而北韓官方則於隔天（7月9日）中午正式對外公開金日成的死訊。

文件內容涉及各國情蒐概況、北韓情勢推測、對北韓外交路線設定、周邊各國反應等。

▲▼金日成曾向鄧小平託孤，希望代替照顧兒子金正日。（圖／達志影像／美聯社）

▲金日成曾向鄧小平託孤，希望代替照顧兒子金正日。（圖／達志影像／美聯社）

從越南、匈牙利、保加利亞、德國等駐平壤外國使館取得的報告顯示，自從金日成驟逝後，北韓首都平壤市區非常安靜，並未出現異常動向，「北韓方面於7月11日將所有駐平壤外交官傳喚至主席宮（今錦繡山太陽宮），要求在弔客錄簽名，而金正日（金日成之子）則僅以話語表達感謝。」

當時南韓外務部（今外交部）透過在平壤設有大使館的國家取得北韓內部資訊，其中南韓駐羅馬尼亞大使館透露，「金日成主席的死亡，研判與最近準備南北韓領導人峰會、美國前總統卡特造訪北韓等相關事宜，累積過多壓力有關。」

據悉，南韓時任總統金泳三原本計畫與金日成進行會談。自從金日成驟逝後，南韓青瓦台發言人於1994年7月9日對外證實死訊，全國三軍保持非常警戒狀態，並召集國家安全保障會議（NSC），強調維持韓半島（朝鮮半島）安全與和平，並保證南韓政策不會出現變化。至於美國、日本、中國、俄羅斯、聯合國秘書長則相繼向北韓弔問。

自從金日成猝逝後，東北亞局勢詭譎多變！機密文件顯示，當年中國預測金正日將世襲接班成為下一任北韓最高領導人；美國指出，若北韓願意放棄研發核武，則希望以此為前提，與接班的北韓領導人會晤；至於日本則預測，一旦金正日完成權力交接，北韓現行體制暫時不會出現改變。

▲▼金日成生前便積極安排，死後由兒子金正日接班領導北韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲金日成生前便積極安排，死後由兒子金正日接班領導北韓。（圖／達志影像／美聯社）

南韓外務部在1994年8月5日的韓半島情勢分析報告中指出，北韓權力交接是鞏固金正日體制的過程，而美國、日本、中國、俄羅斯等周邊主要國家都希望北韓能夠維持穩定。

另外，南韓所公開的機密務交文件也顯示，當時金正日接班成為北韓第2任領導人，其實獲得中國前領導人鄧小平的支持。1994年7月10日，時任南韓駐中國大使館公使金夏中（2008至2009年曾任南韓統一部長）曾與中國外交部負責北韓事務的官員進行檯面下的接觸。

該名中國官員表示，為了維持北韓情勢迅速維持穩定，中國政府決定支持金正日接班，「在金日成主席生前訪問中國時，曾向鄧小平託孤，『我兒子（金正日）就拜託您了』。」

當時南韓政府外交文件顯示，金日成對鄧小平使用「託孤」（拜託之託，孤獨之孤）兩字。

《News1》分析，被稱為「小巨人」的鄧小平及便於1989年從第一線退居幕後，仍在中國政壇與社會維持巨大影響力，不僅直接指名江澤明接班，更影響胡錦滔掌權。南韓機密文件指出，「中國方面表示，只要鄧小平仍在世，中國政府就不能不尊重他的意見」，顯示中方對於北韓的接單人世襲體制保持高度信任，突顯出中國與北韓之間的血盟關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曼谷大樓震垮！工人逃命　近距離視角曝光
快訊／震到泰國！曼谷高樓倒塌　夷為平地
快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里
快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光
快訊／緬甸大地震！雲南、廣西搖晃　震感強烈
快訊／男輕生獲救　女友尋人竟死在計程車
快訊／特斯拉Model 3、Honda HR-V　台灣撞測出
《海角七號》男星「澡堂趁嫩男熟睡」性侵　公司震驚
快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明
雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里　

快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光

託孤鄧小平！北韓金成死前囑託「兒子託你顧」　南韓曝光機密文件

美參院外委會通過法案　要求國務院「檢視與台交流限制」

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明

ChatGPT推新功能　網友大玩吉卜力風AI圖！小心版權問題

普丁提議設立烏克蘭臨時政府　與多國合作推動結束戰爭

「搶遺體」當街互毆！墨2殯儀館員工飛踢又揮刀　離譜畫面曝

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里　

快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光

託孤鄧小平！北韓金成死前囑託「兒子託你顧」　南韓曝光機密文件

美參院外委會通過法案　要求國務院「檢視與台交流限制」

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明

ChatGPT推新功能　網友大玩吉卜力風AI圖！小心版權問題

普丁提議設立烏克蘭臨時政府　與多國合作推動結束戰爭

「搶遺體」當街互毆！墨2殯儀館員工飛踢又揮刀　離譜畫面曝

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

林萱瑜PO「人要付出代價」疑聲援吳婉君　被抓包取關…閨蜜情生變

「牆壁一直在裂！一直在裂！」　他在曼谷被晃到站不住：嚇死人了

韓職女神廉世彬、河智媛降臨攻城獅主場　客串一日「慕獅女孩」

六月親睹「按讚風波」現場　年輕夫妻為清涼照開戰

南投進軍東京國際食品展　通天草吸引日本消費目光

林曉同珠寶可愛玉熊變甜點　精緻下午茶萬豪酒店吃得到

檢疫人員遭針扎　醫解析「愛滋預防投藥」保護力：沒人被感染

發生率1%！水電工洗澡「肺栓塞」休克　消防狂壓18mins搶命

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

國際熱門新聞

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情不明

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

澤倫斯基突語出驚人「普丁很快就會死」

緬甸7.7強震　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光

乘客機上抽電子煙　機長怒斥：會害死人

美13歲少女遭性侵肢解　獸父受訪裝沒事

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

美國暫停向WTO撥款　被列「第一級欠款國」

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

機率百萬分之一　正妹遭雷擊外貌進化

CIA祕密文件　傳說聖物「約櫃」早已現蹤

埋設地雷突爆炸！北韓「多名軍人」前線慘死

更多熱門

相關新聞

日本岡山宣布：史上最大野火已獲控制

日本岡山宣布：史上最大野火已獲控制

日本岡山市南區23日爆發的大規模森林野火，災情慘重，然而經歷6日延燒後，岡山市政府28日正式宣布，這場山火的火勢已於同日中午「鎮壓」，也就是已經受到控制，確認火勢已不會再擴大，目前將逐步進行後續處理。

見習近平！三星李在鎔出席中國發展高層論壇

見習近平！三星李在鎔出席中國發展高層論壇

天人永隔！他山林大火「先救村民」母喪命

天人永隔！他山林大火「先救村民」母喪命

相當燒掉80%首爾！韓「怪獸山火」今可望撲滅

相當燒掉80%首爾！韓「怪獸山火」今可望撲滅

出借嬰兒車卻接連失竊　水族館：快歸還

出借嬰兒車卻接連失竊　水族館：快歸還

關鍵字：

日韓要聞南韓外交部機密文件北韓朝鮮金日成金正日託孤鄧小平

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「大潤發」預計改名為「大全聯」

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情不明

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面