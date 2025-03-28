託孤鄧小平！北韓金成死前囑託「兒子託你顧」　南韓曝光機密文件

▲北韓前最高領導人金日成。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部今（28）日公開一份30年前的政府機密文件，主要談及北韓（朝鮮）時任最高領導人金日成1994年7月因心肌梗塞驟逝後的東北亞局勢，包括北韓指定金正日世襲領導人的背景、南北韓領導人峰會突然取消、南韓外交當局的應變，其中金日成早在生前就曾向中國前領導人鄧小平託孤，「拜託照顧好我兒子！」

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓外交部28日首度公開「經過30年的外交文書解密」，總份量為2506冊、38萬頁的文件，原文被置放在外交史料館的外交文書閱覽室，可供一般民眾閱讀，藉此保障國民知的權利、提高外交與行政領域上的透明度。

此次公開的文件背景為1994年7月，當時北韓（朝鮮民主主義人民共和國）時任主席、時任朝鮮勞動黨中央委員會總書記金日成於該年7月8日凌晨2時，因突發性的心臟疾病驟逝，享年82歲，而北韓官方則於隔天（7月9日）中午正式對外公開金日成的死訊。

文件內容涉及各國情蒐概況、北韓情勢推測、對北韓外交路線設定、周邊各國反應等。

▲金日成曾向鄧小平託孤，希望代替照顧兒子金正日。（圖／達志影像／美聯社）

從越南、匈牙利、保加利亞、德國等駐平壤外國使館取得的報告顯示，自從金日成驟逝後，北韓首都平壤市區非常安靜，並未出現異常動向，「北韓方面於7月11日將所有駐平壤外交官傳喚至主席宮（今錦繡山太陽宮），要求在弔客錄簽名，而金正日（金日成之子）則僅以話語表達感謝。」

當時南韓外務部（今外交部）透過在平壤設有大使館的國家取得北韓內部資訊，其中南韓駐羅馬尼亞大使館透露，「金日成主席的死亡，研判與最近準備南北韓領導人峰會、美國前總統卡特造訪北韓等相關事宜，累積過多壓力有關。」

據悉，南韓時任總統金泳三原本計畫與金日成進行會談。自從金日成驟逝後，南韓青瓦台發言人於1994年7月9日對外證實死訊，全國三軍保持非常警戒狀態，並召集國家安全保障會議（NSC），強調維持韓半島（朝鮮半島）安全與和平，並保證南韓政策不會出現變化。至於美國、日本、中國、俄羅斯、聯合國秘書長則相繼向北韓弔問。

自從金日成猝逝後，東北亞局勢詭譎多變！機密文件顯示，當年中國預測金正日將世襲接班成為下一任北韓最高領導人；美國指出，若北韓願意放棄研發核武，則希望以此為前提，與接班的北韓領導人會晤；至於日本則預測，一旦金正日完成權力交接，北韓現行體制暫時不會出現改變。

▲金日成生前便積極安排，死後由兒子金正日接班領導北韓。（圖／達志影像／美聯社）

南韓外務部在1994年8月5日的韓半島情勢分析報告中指出，北韓權力交接是鞏固金正日體制的過程，而美國、日本、中國、俄羅斯等周邊主要國家都希望北韓能夠維持穩定。

另外，南韓所公開的機密務交文件也顯示，當時金正日接班成為北韓第2任領導人，其實獲得中國前領導人鄧小平的支持。1994年7月10日，時任南韓駐中國大使館公使金夏中（2008至2009年曾任南韓統一部長）曾與中國外交部負責北韓事務的官員進行檯面下的接觸。

該名中國官員表示，為了維持北韓情勢迅速維持穩定，中國政府決定支持金正日接班，「在金日成主席生前訪問中國時，曾向鄧小平託孤，『我兒子（金正日）就拜託您了』。」

當時南韓政府外交文件顯示，金日成對鄧小平使用「託孤」（拜託之託，孤獨之孤）兩字。

《News1》分析，被稱為「小巨人」的鄧小平及便於1989年從第一線退居幕後，仍在中國政壇與社會維持巨大影響力，不僅直接指名江澤明接班，更影響胡錦滔掌權。南韓機密文件指出，「中國方面表示，只要鄧小平仍在世，中國政府就不能不尊重他的意見」，顯示中方對於北韓的接單人世襲體制保持高度信任，突顯出中國與北韓之間的血盟關係。