日本岡山「史上最大野火」終獲控制！　官方證實：已鎮壓

▲日本岡山縣岡山市發生山林大火，出動消防直升機前往滅火。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本岡山市南區23日爆發的大規模森林野火，災情慘重，然而經歷6日延燒後，岡山市政府28日正式宣布，這場山火的火勢已於同日中午「鎮壓」，也就是已經受到控制，確認火勢已不會再擴大，目前將逐步進行後續處理。

根據《瀨戶內海放送》報導，岡山縣岡山市這場史上最嚴重的森林野火發生於23日。當天下午3時多，當地消防單位接獲報案稱，岡山市南區飽浦地區發生火災。由於風勢助長，火勢迅速蔓延，持續燃燒數日，同時燒毀6棟房屋。

根據統計，截至27日中午，延燒面積已擴大至565公頃，創下岡山縣自1965年有紀錄以來最嚴重的山火規模。

火災發生後，岡山市南區與鄰近的玉野市部分地區一度發布「避難指示」，要求居民撤離。隨著火勢受控，玉野市已於27日下午5時解除避難令，岡山市則在28日上午10時30分正式解除警報。

岡山市政府在28日下午1時召開災害對策本部會議時正式宣布，這場山火已在28日中午被鎮壓，而鎮壓指的是，火勢獲得控制，幾乎沒有延燒的可能，但仍有部分冒煙的地方。鎮火指的則是完全撲滅火勢，也不會有再度延燒的可能。

根據目前統計，火災共造成6棟建築物燒毀，包括數棟空屋與倉庫，所幸未有民宅受損，亦無人員傷亡。