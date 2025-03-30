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曼谷30層大樓「爆炸式」倒塌！　專家分析恐有2問題：不正常

▲▼緬甸地震曼谷大樓震垮。（圖／翻攝自x）

▲仍在興建中的30層大樓，竟在地震中應聲倒塌。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，導致泰國曼谷一棟興建中的30層大樓「爆炸式」倒塌。土木工程學教授蘇萬沙瓦（Suchatvee Suwansawat）指出，建築物可能出現設計缺陷或施工錯誤，才會造成這種「不正常」的情況。

《紐約時報》報導，仍在興建中、位於曼谷北部洽圖洽（Chatuchak）的審計署辦公大樓，在這場地震中應聲倒塌，已經確認至少10人喪命，據信仍有80人下落不明。

蘇萬沙瓦任教於蒙庫國王科技大學（King Mongkut University），也是泰國工程師委員會前主席。他表示，專家必須進一步確認，大樓倒塌究竟是設計缺陷，或者施工錯誤導致。發生地震時，未完工建築物，不應該比蓋好的大樓更危險，「它必須是100%安全的。有些地方不對勁。這就像大樓爆炸了一樣。這不正常。」

▲▼緬甸強震,曼谷興建中大樓倒塌仍有超過100人受困瓦礫堆中。（圖／路透）

▲預計仍有80人下落不明，搜救人員仍在積極尋找生還者。（圖／路透）

此前，泰國於1993年及2014年，也曾有6層建築物倒塌，但從未發生如此大規模的類似事件。蘇萬沙瓦坦言，泰國在這方面缺乏經驗，目前無法下定論，「我們必須看看結構計算過程，蒐集樣本與證據。所有東西都在同一時間倒塌了。從影片中，我們看到柱子爆炸了。」

《紐約時報》也引述中共3大官媒之一《人民日報》2021年的一篇文章報導，該大樓於2021年4月破土動工，為中國國營企業「中鐵十局」、曼谷建商「義大利-泰國發展公司」（Italian-Thai Development Plc）共同建造。當時這是中鐵十局所建造最高的建築物之一，其母公司中國中鐵（CREC）則積極參與「一帶一路」工程計畫。

不過，《紐約時報》記者目前無法聯繫到上述2間公司，針對報導提供評論。

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