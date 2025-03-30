黃偉哲重視防詐騙　歸仁地政前進仁德心市集活動推「地政3寶」

▲台南市歸仁地政事務所「地政行動列車」團隊特別設站辦理「地政3寶」業務宣導，積極守護市民財產安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區公所29日在仁德滯洪池舉辦「2025仁德心市集-愛走在一起趣尋寶」活動，歸仁地政事務所「地政行動列車」團隊特別設站辦理「地政3寶」業務宣導，積極守護市民財產安全。

活動現場設有地政業務臨時諮詢櫃台，接受民眾地籍、測量、地價及土地使用業務諮詢，同時為防範現行詐騙手法日新月異，推廣「地政3寶」房地防詐措施，並現場受理民眾申請，確保民眾不動產交易安全。

市長黃偉哲表示，詐騙的事前攔阻比事後的破獲更重要，近來不動產詐騙事件橫行，民眾必須提早建立識詐及阻詐的觀念。為協助民眾警覺房地產詐騙，守護房產交易安全，地政機關積極推廣「地政3寶」等事先預防措施，防堵被詐騙，並保護民眾的個人隱私資料，避免個資洩漏遭不當利用。

地政局長陳淑美進一步說明，所謂「地政3寶」即包含大寶「地籍異動即時通」，房地若有買賣、贈與、信託、抵押權設定等產權變動情形，就會第一時間通知所有權人，獲得即時的防護；二寶「住址隱匿」，在核發第二類謄本時可隱匿所有權人部分住址資料，達到雙重防護效果；三寶「指定送達處所」，則提供所有權人指定登記機關公文書優先寄送之處，避免遺漏收受重要公文資訊損及權益。

歸仁地政主任鄭炳源表示，本次「仁德心市集-愛走在一起趣尋寶」在浪漫的花旗木廊道下舉辦，現場有琳琅滿目的市集區、童玩區、科技體驗活動及闖關遊戲，活動現場吸引眾多人潮來訪，歸仁地政加碼，只要現場申請「地政3寶」即可兌換尋寶好禮一份，不僅便利民眾申請，大幅節省到地所申辦的時間與交通成本，更讓現場參加民眾在尋寶抓寶的過程中，提升財產安全意識。

地政局補充說明，近來不動產詐騙事件頻繁，本次歸仁地政在地方性特色節慶活動中傳達地政防詐措施及地政便民服務，期望透過宣導將防範詐騙資訊推廣，共同守護市民財產安全。