每小時3人被詐！台中人被騙5千案損失29億　警局長揭防詐心法

▲▼台中市1至3月有發生5千件詐騙案，財損29億元，警察局長李文章宣導防詐心法。（圖／台中市警局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局統計今年1月至3月，全市詐欺案5139件，財損29.2億元，平均每小時就有3人被騙，每人金額148萬元，因此，警察局攜手最高檢察署今（29）日舉辦「114年農漁會選舉反賄選、防詐暨守護國安宣導活動」，警察局長李文章揭露防詐心法，現場並參考日本漫畫「詐欺獵人」演出防詐反賄劇場，將打詐議題融入戲劇中，讓民眾透過戲劇了解詐騙集團的各種戲碼，確保自身財產。

這次活動以2025年最高檢察署「法律、童話、物語」中仙履奇緣為主體，利用溫馨童話故事，探究法律蘊含的多元性與精義，警察局則結合童話及漫畫，請來街頭插畫藝術家，民眾挑戰「熱血9宮格」，用飛鏢挑戰命中目標，破解詐騙話術，或是「射擊挑戰」擊中犯罪迷思，闖關成功就可以獲得點數，集滿集點卡，即可兌換一張自己的專屬畫像。

李文章當場教導民眾如何辨識「假投資」、「假檢警」、「解除分期付款」詐騙類型，提醒民眾詐騙集團常會佯裝各種客服、檢警人員，謊稱因操作錯誤出現帳務問題，或牽涉刑案需調查配合等情形，要求民眾交付財物，都是詐騙手法，民眾千萬別上當！

為加深民眾印象，展現創新宣導，警察局更派出了全台首隻雙功能警犬Uhoo，現場表演如何透過路徑追蹤找出藏匿的車手，追回被害人的血汗錢；年僅3歲的Uhoo，曾在台中市夜店查獲數百包K他命及毒咖啡包，不只如此，這隻優秀的緝毒犬2週前更通過國際中級搜救犬認證，成為全台唯一會緝毒也會搜救的兩棲型警犬，吸引民眾爭相合照。