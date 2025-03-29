　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

每小時3人被詐！台中人被騙5千案損失29億　警局長揭防詐心法

▲▼台中市1至3月有發生5千件詐騙案，財損29億元，警察局長李文章宣導防詐心法。（圖／警察局提供，下同）

▲▼台中市1至3月有發生5千件詐騙案，財損29億元，警察局長李文章宣導防詐心法。（圖／台中市警局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局統計今年1月至3月，全市詐欺案5139件，財損29.2億元，平均每小時就有3人被騙，每人金額148萬元，因此，警察局攜手最高檢察署今（29）日舉辦「114年農漁會選舉反賄選、防詐暨守護國安宣導活動」，警察局長李文章揭露防詐心法，現場並參考日本漫畫「詐欺獵人」演出防詐反賄劇場，將打詐議題融入戲劇中，讓民眾透過戲劇了解詐騙集團的各種戲碼，確保自身財產。

這次活動以2025年最高檢察署「法律、童話、物語」中仙履奇緣為主體，利用溫馨童話故事，探究法律蘊含的多元性與精義，警察局則結合童話及漫畫，請來街頭插畫藝術家，民眾挑戰「熱血9宮格」，用飛鏢挑戰命中目標，破解詐騙話術，或是「射擊挑戰」擊中犯罪迷思，闖關成功就可以獲得點數，集滿集點卡，即可兌換一張自己的專屬畫像。

▲▼台中市1至3月有發生5千件詐騙案，財損29億元，警察局長李文章宣導防詐心法。（圖／警察局提供，下同）

李文章當場教導民眾如何辨識「假投資」、「假檢警」、「解除分期付款」詐騙類型，提醒民眾詐騙集團常會佯裝各種客服、檢警人員，謊稱因操作錯誤出現帳務問題，或牽涉刑案需調查配合等情形，要求民眾交付財物，都是詐騙手法，民眾千萬別上當！

為加深民眾印象，展現創新宣導，警察局更派出了全台首隻雙功能警犬Uhoo，現場表演如何透過路徑追蹤找出藏匿的車手，追回被害人的血汗錢；年僅3歲的Uhoo，曾在台中市夜店查獲數百包K他命及毒咖啡包，不只如此，這隻優秀的緝毒犬2週前更通過國際中級搜救犬認證，成為全台唯一會緝毒也會搜救的兩棲型警犬，吸引民眾爭相合照。

▲▼台中市1至3月有發生5千件詐騙案，財損29億元，警察局長李文章宣導防詐心法。（圖／警察局提供，下同）

▲▼台中市1至3月有發生5千件詐騙案，財損29億元，警察局長李文章宣導防詐心法。（圖／警察局提供，下同）

▲▼台中市1至3月有發生5千件詐騙案，財損29億元，警察局長李文章宣導防詐心法。（圖／警察局提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
緬甸強震「KK園區沒事」　受困豬仔絕望訊息曝
19歲男步槍掃射招待所　竟是詐賭600萬引爆天道盟內訌
曼谷大樓被震垮！專家分析3可能原因
曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車
北所稱柯文哲「今自主運動」指數正常　不符送診標準
快訊／樂天公布第二波談薪！　5人獲複數年約肯定
快訊／搶救柯文哲！　黃國昌衝北所：我就坐在門口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲男響尾蛇步槍掃射招待所　竟是詐賭600萬引爆天道盟內訌

無耽延病情！北所稱柯文哲「今自主運動」指數正常　不符送診標準

快訊／搶救柯文哲！　黃國昌赴北所遞狀聲請自費就醫

每小時3人被詐！台中人被騙5千案損失29億　警局長揭防詐心法

男控警取締違停「拔槍嚇孩子」　真相逆轉：他拒檢還想落跑

警車違規！未鳴笛跨雙黃線「逆向行駛險撞車」　台西警分局開罰

醉駕阿北不肯改！出獄才2個月又喝酒上路　恐第3次入獄

台中3年140起工廠大火！釀災原因曝光　一半是電線走火

誘3少女吸喪屍煙彈「性侵還錄影」淫狼否認　法官重判15年半

2陸軍上士寢室雙亡！他輕生害死室友　家屬求償結果曝

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

19歲男響尾蛇步槍掃射招待所　竟是詐賭600萬引爆天道盟內訌

無耽延病情！北所稱柯文哲「今自主運動」指數正常　不符送診標準

快訊／搶救柯文哲！　黃國昌赴北所遞狀聲請自費就醫

每小時3人被詐！台中人被騙5千案損失29億　警局長揭防詐心法

男控警取締違停「拔槍嚇孩子」　真相逆轉：他拒檢還想落跑

警車違規！未鳴笛跨雙黃線「逆向行駛險撞車」　台西警分局開罰

醉駕阿北不肯改！出獄才2個月又喝酒上路　恐第3次入獄

台中3年140起工廠大火！釀災原因曝光　一半是電線走火

誘3少女吸喪屍煙彈「性侵還錄影」淫狼否認　法官重判15年半

2陸軍上士寢室雙亡！他輕生害死室友　家屬求償結果曝

OnlyFans女星閃婚！「年斬500處男」計畫不喊卡　為夫嚴守1底線

逃跑夢碎！緬甸強震「KK園區沒事」　受困豬仔絕望訊息曝

陳建宏醫師推廣預防醫學「誓久久」　全台巡迴公益演講達499場

劉世芳批在野砍租屋補貼　「藍白不顧人民我們不必顧他的立委席位」

年度最爽！《夜魔俠：重生》五分鐘死命互毆　文森：我在漫威最開心的事

「金門購物嘉年華」盛大啟動熱鬧非凡　500項獎品等你來拿！

先把選球做好　林安可注重細節：結果不會太差

忽冷忽熱春季過敏大爆發！注意力降、疲勞增　醫師教三招應對

嘉義市義昌公園新地下停車場　全方位提升交通機能

19歲男響尾蛇步槍掃射招待所　竟是詐賭600萬引爆天道盟內訌

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

社會熱門新聞

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

看護痛毆臥床病人　阿伯驚恐：不要打我

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

作家籲公開創意私房高級會員80人名單

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

「勞斯萊斯級」鍋物店疑淪洗錢窟　爆集體離職潮

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

即／黃國昌現身北所遞狀聲請自費就醫

即／台中慈濟醫院外　夫妻詭異陳屍車內

抓過創意私房　女檢要查80名高級會員

更多熱門

相關新聞

「張忠謀秘書」又來了！她被騙500萬

「張忠謀秘書」又來了！她被騙500萬

彰化林厝派出所員警日前接獲婦人報案，指她半年前加入「張忠謀秘書」群組，投資股票50萬到100萬不等共面交7次，已投資500多萬元，近日還要加碼100萬元，驚覺有異於是報案，並與警方聯手，趁面交時當場將31歲鄒姓車手逮捕，依詐欺及洗錢防制法移送。

原鄉也進入全面阻詐防詐

原鄉也進入全面阻詐防詐

詐團冒名「飯糰外送」！百人上當被騙3000萬

詐團冒名「飯糰外送」！百人上當被騙3000萬

明牌保證中獎？他留言被盯上慘噴35萬

明牌保證中獎？他留言被盯上慘噴35萬

聯手詐董事長50億　神鬼女騙子前夫收押、兄嫂交保

聯手詐董事長50億　神鬼女騙子前夫收押、兄嫂交保

關鍵字：

詐騙台中警局長防詐

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面