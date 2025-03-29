「張忠謀秘書」又來了！地方媽媽面交7次　500萬積蓄被騙光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化林厝派出所員警日前接獲婦人報案，指她半年前加入「張忠謀秘書」群組，投資股票50萬到100萬不等共面交7次，已投資500多萬元，近日還要加碼100萬元，驚覺有異於是報案，並與警方聯手，趁面交時當場將31歲鄒姓車手逮捕，依詐欺及洗錢防制法移送。

▲彰化林厝派出所逮捕車手。（圖／警方提供）

員林警分局表示，該名地方媽媽因股票被套牢，於去年10月間在網路上認識一名自稱「張忠謀秘書」的女子，被邀請加入LINE投資群組，群組內不斷分享高額獲利經驗，讓她誤信投資可靠，沒想到卻落入詐騙集團的圈套，不斷的投入資金面交7次，超過500萬元，所幸員警即時查獲詐騙車手終止再遭詐騙。

▲從車手身上搜出工作證及現金等證物。（圖／警方提供）

經警方調查發現，該詐騙集團分三階段進行詐騙：第一階段廣發投資訊息，誘使民眾加入LINE群組；第二階段在群組內散布「群組限定投資好康」等訊息，引起民眾好奇；第三階段誘騙被害人投資，先讓被害人小額獲利取信，再誘騙其投入更多資金，最後關閉網站或封鎖被害人，捲款潛逃。

員林分局長吳詠傑呼籲民眾，投資前應提高警覺，勿輕信不明投資管道，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向警方求助。

▲彰化林厝派出所逮捕車手。（圖／警方提供）