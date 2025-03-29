詐團「飯糰外送」坑打工仔！百人上當被拐3千萬　4首腦收押

記者黃哲民、吳佩蓁／新北報導

檢警調日前組成專案小組偵破一起電信詐騙案，詐團冒用國外名外送平台「飯糰外送」，在臉書成立粉絲專頁以介紹工作為由，邀請民眾加入Line社群，先在社群內發布家庭代工徵才，接著搭配虛假的投資獲利截圖，誘使被害人購買泰達幣投資，等到要求出金時，再以需繳納保證金才可出金等理由，要求被害人支付額外款項，最後血本無歸，短短幾個月就有上百名民眾受害，不法所得將近3000萬元。專案小組日前收網逮捕詐團成員共8人，其中吳姓主嫌等4人遭羈押禁見。

▲專案小組偵破一起詐騙案，並先後逮捕吳姓主嫌及詐團成員共8人 。（圖／調查局提供）



法務部調查局新北市調查處追查電信詐騙機房不停歇，案經報請新北地方檢察署檢察官指揮後，與新北市政府警察局板橋分局偵查隊、保安大隊組成專案組，先後於去年12月間及今年2月間在新北市三重區查獲以吳姓犯嫌為首腦，利用知名外送平台「飯糰外送」招募工作人員為誘因，吸引民眾參與虛擬貨幣投資的電信詐欺集團機房2處，扣押作案電腦3台及手機25支等犯罪工具，並先後拘提、逮捕電信詐欺集團成員朱姓犯嫌等共8人，其中4名主嫌經新北地方法院裁定羈押禁見。

檢調查出，吳嫌等人自2023年10月間起，在新北市三重區靜巷租用老舊公寓架設詐騙機房，招攬初入社會之年輕男女加入詐騙集團，先於Facebook盜用網路美女圖創設虛擬的「Enni老師」、「伊莉莎白老師」等帳號，私訊求職民眾，冒用美國及加拿大知名外送平台「飯糰外賣」名義成立「外送大小事」粉絲專頁，並以媒介工作為由邀請不特定民眾加入「美好生活日富一日」、「錢進未來展翅高飛」及「斜槓生活精彩人生」等LINE社群。

▲詐團在群組發布虛假投資獲利截圖及話術，誘使民眾投資泰達幣進而詐騙。（圖／調查局提供）



詐團起初會先在社群內發布文章寫手、積木拼接、串珠等家庭代工讓民眾接取，並實際發放工作報酬以取得民眾信任，之後再透過社群內的虛假投資獲利入金截圖或投資數萬即可獲得每月固定分紅等話術，吸引民眾參與社群內投放的企畫方案，機房成員會再以LINE私訊要求民眾創設虛擬貨幣交易所錢包地址，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），並轉出泰達幣至機房成員指定的收款錢包地址，要求投資民眾拍攝影片表示感謝。

▲專案小組於新北市三重區某公寓逮捕詐團成員。（圖／新北調查局提供）



然而，當受騙民眾一完成轉帳後便會被退出該詐欺社群，詐騙集團成員再偽冒成被害人身分再次進入群組作為樁腳，藉此製造投資真實存在的假象，讓群組裡不知情民眾以為獲利豐厚，待欲領取獲利時，詐欺機房集團成員又以須繳納保證金、稅金或資金遭凍結需支付解約金等為理由，要求被害人須支付額外款項才可出金，致多名民眾受騙匯款、血本無歸。本案自去年4月間至12月3日止至少有100多人受害，不法所得達新台幣2989萬650元。

近來利用網路社群之投資詐騙手法日新月異，讓人防不勝防，調查局運用科技偵查作為，掌握本案詐欺機房地址及出入人員身分，終而順利破獲詐欺犯罪集團。打詐係當前本局重要工作，本局將持續積極查緝集團性之詐欺機房及水房，溯源追查詐欺集團成員及首腦，截斷不法金流，以維護民眾財產安全。