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黃偉哲推動公部門非暑期工讀　學子積極求職迴響佳

▲台南市研考會於勞工育樂中心舉行非暑期工讀聯合面試，提早為未來職涯作準備，展現青年積極進取的精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市研考會於勞工育樂中心舉行非暑期工讀聯合面試，提早為未來職涯作準備，展現青年積極進取的精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市長黃偉哲關心青年未來職涯發展，為協助青年提早累積職場經驗並提升就業競爭力，台南市政府自2024年起積極推動公部門非暑期工讀計畫，4至6月計畫有近50名學生報名角逐21個名額，29日研考會於勞工育樂中心舉行非暑期工讀聯合面試，提早為未來職涯作準備，展現青年積極進取的精神。

市府研考會指出，非暑期工讀計畫自2024年首度整合推出後，獲得學生熱烈迴響，鼓勵學子透過工讀深入了解市政運作，培養公共參與意識並累積實務經驗，增進未來就業力。本次共有11個市府機關單位釋出職缺，包括經濟發展局、財政稅務局、教育局體育局、觀光旅遊局、環境保護局、農業局、水利局、民政局及研究發展考核委員會等，涵蓋文書作業、檔案管理、網路社群經營、旅遊服務與賽事籌備等多元職務。

▲台南市研考會於勞工育樂中心舉行非暑期工讀聯合面試，提早為未來職涯作準備，展現青年積極進取的精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會進一步說明，本次聯合面試競爭熱烈，研考會也特別增加「職缺媒合意願調查」，若學生未獲得理想職缺也不用擔心，將啟動第二階段推薦媒合機制，提供更多工讀機會。錄取名單預計於一週內公布於臺南市政府研考會官網，並由各用人單位通知工讀生辦理後續報到事宜。此次面試不僅是對青年學生求職能力的考驗，也展現臺南市政府致力於培養職場人才的決心，期待這些工讀生能夠在工讀期間自我成長，並為市政增添創新活力。

▲台南市研考會於勞工育樂中心舉行非暑期工讀聯合面試，提早為未來職涯作準備，展現青年積極進取的精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，青年是城市未來的重要推動力，市府期望透過此計畫，不僅讓學生獲得寶貴的職場經驗，更能在公共事務領域發揮創新思維，為市政發展注入青春活力。未來，市府將持續強化青年職涯培育機制，創造更多優質學習與實踐機會。

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