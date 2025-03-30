巷仔NIAU公仔熱潮再起！　首日銷售火爆線上商城兩度完售引發熱議

▲台南最受歡迎的城市吉祥物「巷仔NIAU」再度掀起收藏熱潮！販售首日即引發搶購風潮，南瀛天文館線上商城兩度賣到缺貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南最受歡迎的城市吉祥物「巷仔NIAU」再度掀起收藏熱潮！販售首日即引發搶購風潮，南瀛天文館線上商城兩度賣到缺貨，緊急調整。

而搭配文化局舉辦的「巷仔Niau公仔創意圖」分享活動，台南山上花園水道博物館除湧入不少詢問電話外，還有粉絲迫不及待開箱，直接帶著公仔前往園區取景，社群平台上更掀起「找貓熱」，各式創意合照不斷湧現，讓巷仔NIAU成為這波最具話題的收藏品。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有深厚的文化底蘊，巷仔NIAU作為城市吉祥物，不僅代表台南的歷史文化，也展現地方特色，廣受市民及遊客喜愛。這次特別增加數量並開放線上購買，就是希望讓更多民眾有機會收藏這隻最具台南風格的可愛公仔。他也邀請大家在青年節與兒童節期間，到台南體驗馬戲節活動，並帶一隻巷仔NIAU回家，留下最有趣的回憶。



文化局代理局長林韋旭表示，為了讓更多粉絲參與同樂，文化局於藝遊台南粉專上辦理「巷仔Niau公仔創意圖」分享活動，民眾可將手中的巷仔Niau公仔進行創意拍照後，公開上傳至藝遊台南特定貼文內，並TAG兩位好友，最後由網友票選(按讚數最多)最具創意的作品，第一名可獲得巷仔Niau公仔盲盒1枚，第二、三名則可獲得巷仔Niau周邊禮物為獎勵，歡迎粉絲們踴躍參與，發揮創意，讓巷仔Niau成為最潮配件，活動自即日起至4月6日(中午12時止)，歡迎大家踴躍至粉專投稿參加。

台南市政府文化局指出，因應上波巷仔NIAU公仔熱銷秒殺，本次特別加碼擴大實體銷售通路，並攜手南瀛天文館推出線上購買服務，讓粉絲們更方便入手這款最具台南味的萌趣公仔。也因為是首度開放網路直接購買，在熱情網友搶購下，更首次出現一日兩度商品售罄情況，經過緊急調整，順利滿足消費者要求。