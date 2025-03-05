網拍詐騙！男賣NBA球員卡、公仔「收錢不交貨」　遭判1年8月

▲收錢不出貨，呂男網拍NBA球員卡、公仔詐騙，判1年8月並沒收犯罪所得。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

呂姓男子於2021年透過網路平台販售NBA球員卡及知名公仔等商品，吸引多名消費者匯款購買。然而，呂男卻以各種理由拖延交貨，最終遭受害人提告。基隆地院近日宣判，認定呂男觸犯《刑法》詐欺取財罪，共犯3罪，合併判處有期徒刑1年8月，並沒收其犯罪所得。

呂男原本在網路上經營購物業務，起初透過拍賣網站販售NBA球員卡。2021年，陳姓男子在網路上看到呂男刊登的5組NBA球員卡廣告，便與其聯繫。呂男聲稱有購買管道，但陳男擔心受騙，遂要求與呂男在基隆市七堵某超商見面。

呂男向陳男表示，需委託朋友代購，要求陳男先付款。陳男不疑有他，分別匯款3萬元及19.5萬元至呂男的銀行帳戶。然而，呂男始終未交貨，導致陳男損失。2022年，呂男轉戰另一網購平台，以類似手法刊登廣告，聲稱銷售庫柏力克熊等公仔玩偶，並向劉男及葉女分別詐得2萬3,230元及3,900元。受害人事後報警處理。

檢警調查時，呂男辯稱並未詐欺受害人。在球員卡案件中，他先是聲稱美國賣家未出貨，後又改口稱已將款項匯給中國大陸賣家，並提供物流編號給受害人，但最終仍無法提供與中方賣家的聯絡紀錄。在公仔案件中，呂男則辯稱出貨問題是由朋友或前女友處理，因物流問題導致受害人未收到商品，但同樣未能提供相關證據。

法官審理後認為，呂男明知無相關商品，卻仍在購物網站上刊登出售廣告，構成以網際網路對公眾散布詐欺取財罪。呂男共犯3罪，判處有期徒刑1年8月，並沒收未扣案犯罪所得19萬餘元。