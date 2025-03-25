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撬開機台玻璃偷「彌豆子公仔」　現役軍人兩度行竊下場曝

▲余姓現役軍人去年9月至10月間連續2次在平鎮區中豐路上某家娃娃機店，趁四下無人時竊取機台內價值數百元之公仔後逃離現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲余姓現役軍人去年9月至10月間連續2次在平鎮區某家娃娃機店，趁四下無人時竊取機台內價值數百元之公仔後逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市余姓男子去年9月間休假時前往平鎮區中豐路上某家娃娃機店消費，見店內無人看守後徒手撬開娃娃機台玻璃，再竊取機台內價值300元公仔得逞，隔月再度以相同手法竊取機台內價值800元公仔後逃離現場，業者透過監視器察覺後氣得報警處理，警方循線查獲余男到案，查出余是現役軍人，余辯稱喜歡收藏公仔才鋌而走險；桃檢複訊時，余坦承犯行不諱，檢方偵結依竊盜罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

▲余姓現役軍人去年9月至10月間連續2次在平鎮區中豐路上某家娃娃機店，撬開玻璃竊取機台內公仔，圖為監視畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲余姓現役軍人撬開玻璃竊取機台內公仔，圖為監視畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，38歲的余姓男子在桃園市陸軍某部隊服役之現役軍人，去年9月23日中午獨自到平鎮區中豐路上某家娃娃機店消費，見四下無人竟將機台內玻璃撬開，再彎腰潛入機台內竊取價值約300元公仔1只後逃離現場；10月6日晚間9時許，余男再度到該娃娃機店內，以相同方式再度竊取價值800元之鬼滅之刃彌豆子公仔1只後，開車逃離現場，過程都被業者透過監視器察覺報警處理，平鎮警方據報後循線查獲余男到案，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲余姓現役軍人去年9月至10月間連續2次在平鎮區中豐路上某家娃娃機店時竊取機台公仔，圖為被竊之公仔照片。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為被竊之公仔照片。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，余男坦承犯行不諱，余聲稱自己是現役軍人，因喜歡機台內公仔才鋌而走險，竊取2只公仔都是收藏用，檢方根據現場監視畫面截圖、現場贓物照片等佐證，足認犯行明確，檢方偵結依竊盜罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

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