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巷仔Niau全新五款公仔首發日引搶購熱潮　文化局緊急重新補充貨源！

▲台南最受歡迎城市吉祥物—巷仔Niau，推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，首日通路引起相當搶購熱潮，文化局1日重新調整配貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南最受歡迎城市吉祥物—巷仔Niau，推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，首日通路引起相當搶購熱潮，文化局1日重新調整配貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南最受歡迎城市吉祥物—巷仔Niau，2月28日於文化局下轄12處指定通路推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，許多民眾一早便進店搶購，多處通路如愛國婦人會館紀念品部、延平郡王祠在中午前即宣告售罄，其他通路也引起相當搶購熱潮，由於銷售盛況超過預期，文化局1日重新調整配貨，惟也擔心備貨可能提早被掃光！

文化局指出，本次推出五款巷仔Niau公仔，主打小巧可愛又能隨身攜帶，尺寸和姿勢皆與上次推出的預購款不同；盲盒及禮盒兩種販售方式，盲盒希望讓想試手氣的民眾能體驗刺激感；禮盒則希望讓想要送出台南味禮品的民眾有不同的選擇。但不論如何，都希望熱愛巷仔Niau卻還沒收服巷仔Niau的市民朋友，2日把握機會至12處指定通路購買，在今年開春起就帶著可愛巷仔Niau一同四處遊山玩水。

▲台南最受歡迎城市吉祥物—巷仔Niau，推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，首日通路引起相當搶購熱潮，文化局1日重新調整配貨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，巷仔Niau作為新生代台南城市吉祥物，希望讓民眾能在牠的帶路下，細細品嚐台南日常的趣味。因此本次僅開放民眾至安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館紀念品部、億載金城、赤嵌樓、隆田chacha文化資產教育園區、台南左鎮化石園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館共12處指定通路現場選購，而並未開放線上購買，就是希望大家能走入各個充滿故事的古蹟景點，帶著巷仔Niau新夥伴，一起展開屬於彼此的台南大冒險。

台南市文化局補充，於12處指定通路販售的巷仔Niau公仔盲盒，皆採隨機出貨，若有買到同款公仔的民眾，可與現場其他Niau粉交換，目前也有許多民眾主動發起交換不同巷仔Niau的需求，也讓找Niau成為熱門話題。希望大家都能帶著自己喜歡的巷仔Niau回家！

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