喵喵喵！　睽違多時的巷仔Niau公仔盲盒、禮盒開賣！

▲「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」28日起於安平古堡等12景點開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南最受歡迎的城市吉祥物—巷仔Niau，於過年前推出「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」快閃與市民相見，在睽違多時、萬眾期待之下，28日起將於安平古堡12處指定通路開賣，數量有限，請各地Niau粉速速把握機會，手刀購入台南最夯吉祥物，為自己的收藏增添最具台南味的萌趣公仔！

此次共推出五款巷仔Niau造型公仔，每款造型皆十分可愛！販售方式分為「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」，盲盒單盒458元；禮盒單盒3168元。Niau粉可以選擇體驗開箱盲盒的刺激感，讓幸運女神決定是哪隻巷仔Niau跟買家一起回家；或是選購禮盒一次集滿五款造型，一隻都不落單。此次五款造型與2024年首發限量預購的姿勢、尺寸皆不同。本次主打小巧可愛又能隨身攜帶，公仔平均高約8公分左右，所以不論上次是否有跟到，這次都絕對不能錯過。

文化局介紹，巷仔Niau因2024台灣文化創意博覽會而誕生，除了超級可愛的外表之外，若仔細看巷仔Niau身上的花紋，可以發現有大帆船、小老鼠，還有捲捲的「麒麟尾」，說出了巷仔Niau因為是大航海時代往來東亞貿易帆船上，幫忙除鼠害的貓咪而來到台灣；捲捲的「麒麟尾」則是源自當時的基因特徵。另外身上還有許多呼應台南特色的特徵，如身上如台南內海地形的形狀、對照孔廟大成殿燕尾尖尖翹起的耳朵。未來還會陸續推出巷仔Niau周邊商品、巷仔Niau家族也會持續成長茁壯，歡迎市民朋友持續追蹤與敬請期待。

「巷仔Niau公仔盲盒」及「巷仔Niau公仔禮盒」28日起於安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館紀念品部、億載金城、赤嵌樓、隆田chacha文化資產教育園區、台南左鎮化石園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館等12處景點開賣。