世界華人工商婦女企管協會推動反毒活動　嘉義反毒活動精彩

▲ 嘉義市世界華人工商婦女企管協會，從第四屆蔡麗卿會長(圖左一)，第五屆黃麗貞會長，到現今第六屆黃美玲(圖中)會長持續推動反毒活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

毒品問題始終是社會大眾關注的重要議題，因其不僅容易引發個人犯罪，更可能對整個國家的發展帶來嚴重衝擊。從歷史案例中，我們不難發現，毒品的蔓延往往破壞家庭、社區乃至國家的穩定。儘管毒品危害廣為人知，但由於無知或交友不慎，仍有不少市民誤觸毒品。因此，提高全民對毒品的認識與防範意識，已成為當前社會不可忽視的重要課題。

▲ 嘉義市世界華人工商婦女企管協會攜手毒品危害防治中心持續推動反毒活動 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市世界華人工商婦女企管協會從第四屆蔡麗卿會長，第五屆黃麗貞會長，到現今第六屆黃美玲會長，已連續三年舉辦大型反毒活動，積極向各界推廣毒品防制觀念。今年，協會再度號召社會大眾共同參與，3月29日將以實際行動宣導「拒毒、防毒、反毒」的重要性，透過系列活動，不僅能提升市民對毒品危害的警覺心，更能使反毒理念深入人心，進而攜手共創一個無毒且安全的城市環境。

黃美玲表示，無毒有你管樂祭、 日期： 2025年3月29日，時間：16:30～21:00，除了有 音樂表演、 反毒宣導、 知識問答、 抽獎活動。另有豐富摸彩品，43吋電視、捷安特腳踏車、小米手環、電風扇、手錶，還有隱藏版特別禮品，陳傑憲簽名球、王識賢、孫翠鳳簽名野餐墊，參與活動並打卡按讚，即可獲得限量1500份野餐墊、飲用水及點心。

她呼籲「身為社會的一員，我們都有責任為下一代創造一個健康成長的環境。誠摯邀請所有市民一同響應這場反毒運動，共同為嘉義市的美好未來努力！

▲ 嘉義市世界華人工商婦女企管協會第六屆黃美玲會長說明反毒活動 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市世界華人工商婦女企管協會與嘉義市毒品危害防治中心誠摯呼籲，攜手合作，共同打造一個無毒的城市，讓毒品遠離生活，守護每一個家庭的安全與幸福。