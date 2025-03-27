台南青年公共參與行動計畫開跑　最高10萬行動金助青年實踐創意

▲台南市研考會2025年推出「台南青年公共參與行動計畫」，讓青年創新想法有機會付諸實行，計畫自27日起至4月28日中午12時止開放徵件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲關注鼓勵青年揮灑創意、自信發聲，市府研考會2025年推出「台南青年公共參與行動計畫」，讓青年創新想法有機會付諸實行，本計畫自27日起至4月28日中午12時止開放徵件，遴選實作團隊，預計每隊最高可獲得10萬元行動金。



台南市研考會自2021年起舉辦「台南青年公共議題提案競賽」，鼓勵青年關注公共議題，並促成與政府機關的深度交流，2025年更進一步推動行動計畫，鼓勵青年以台南為場域，圍繞聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）17項核心目標，以及青銀共融、社區營造、地方創生、文化治理、人文AI等五大指定主題，規劃行動方案，期望青年不僅提出創新方案，更能親自實踐推動社會改變。

研考會說明，4月11日舉辦「培力說明會」，採線上會議形式，需事先報名，將詳細解說徵件規則，並邀請成功大學產學創新總中心邱士峰副主任，分享公共參與經驗與實務策略，幫助青年提升行動計畫可行性。本計畫最終入選的行動團隊，將獲得市府局處的深度交流機會，並由業師輔導，協助完善行動方案。透過專業導引，幫助團隊釐清想法、確認可行方向，確保計畫順利執行，幫助青年將理想轉化為具體行動，真正影響社會！

研考會蒙志成主委表示，研考會積極培力青年投入公共參與，關心在地事務，並推動「青年事務委員會」、「青年論壇」、「公部門暑期實習」、「非暑期工讀」、「市政參訪」及「南青出任務」等多元活動，提供青年親身參與社會、累積實戰經驗的機會。今年辦理的青年公共參與行動計畫，期待青年勇敢提案、實踐創意，展現多元面向與行動力，與市府團隊攜手深化對公共議題的理解，共同打造更美好的台南！

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