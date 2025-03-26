王美惠力推大南方新矽谷計畫　嘉義大眾捷運納入南台灣科技廊帶計畫

▲▼ 王美惠為促進嘉義發展，向國科會說明希望大南方新矽谷嘉義輕軌納入 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠日前舉辦「嘉義市整體區域發展計畫」座談會，國科會副主委蘇振綱親自出席，並針對大南方新矽谷方案中，涉及嘉義市的相關規劃進行詳細說明。

王美惠表示，為建構南臺灣為引領全球的科技產業生態圈，行政院推動大南方科技廊帶，嘉義科學園區為策略布局內。在嘉義科學園區第二期計劃中，園區聯外輕軌交通-嘉義大眾捷運系統藍線，是有效串聯園區與嘉義市地方生活之往來之重點，現已納入嘉科二期擴建規劃，計畫已通過國科會及國發會審查。

王美惠指出，在「大南方新矽谷」計畫的配套措施中，內政部積極推動社會住宅與多項住宅優惠政策，致力打造安心且優質的居住環境。在教育面向，正擴大公共化教保服務，積極提供友善的育兒支持，在人力資源培育上，則透過就業服務站，結合民間訓練單位、學校與企業，辦理多元職業訓練課程，強化在地人才培養與產業需求接軌。醫療方面，目前嘉義地區設有9處醫療院所，提供完善的健康照護資源。未來也將持續推動多項文化建設，包括嘉義歷史文化保存與復興工程，全方位提升城市的文化魅力。

國科會副主委蘇振綱說明，「大南方新矽谷計畫」分為兩個階段推動。第一階段為整體規劃，針對產業布局；第二階段則著重於各場域及政策之間的串聯與落實。國科會也表示，後續交通建設要依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計劃申請與審查作業要點」規定審查辦理興建。

王美惠也強調，場域串聯的核心，在於科技園區與市區交通動線的有效銜接，透過完善的交通基礎建設，才能將嘉義整體區域發展協同推進。

王美惠指出，人工智慧AI正迅速發展，對全球產業帶來深遠影響。未來若要成功推動南方半導體廊帶的建設，後續也要建立順暢的中央與地方溝通機制，有效協調雙方資源。她強調，唯有中央與地方緊密合作，才能吸引高科技產業與專業人才進駐，進一步帶動嘉義地區整體產業升級與城市發展。