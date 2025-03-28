嘉義市全力守護嬰幼兒健康　免費口服輪狀病毒疫苗

▲▼ 嘉義市全面補助114年出生設籍嘉義市之嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府全面補助114年出生且設籍嘉義市的嬰幼兒免費接受2劑型口服輪狀病毒疫苗，為每一位新生兒家庭省下約5,000至6,000元的預防保健支出，與市民共同守護嬰幼兒健康。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長提醒，口服輪狀病毒疫苗的接種時程很短，114年1月份出生設籍嘉義市之嬰幼兒已陸續符合第1劑出生滿2個月之接種時程，籲請家長儘速帶幼嬰兒前往嘉義市口服輪狀病毒疫苗合約院所接種，超過接種時程將無法施打，不要錯失專屬福利。

輪狀病毒具高度傳染力，只要10個病毒就能感染，目前治療輪狀病毒感染並沒有特效藥，只能採多補充水份及電解質等支持性療法，而最有效的預防方式就是口服輪狀病毒疫苗。2劑型口服輪狀病毒疫苗的建議接種時程為第1劑出生滿2個月、第2劑出生滿4個月(最後1劑不得晚於出生後6個月)。

如家中有符合資格之嬰幼兒，請攜帶兒童健康手冊、健保卡及戶口名簿或戶籍謄本儘快前往嘉義市東、西區衛生所及23家指定之嘉義市口服輪狀病毒疫苗合約院所接種，建議可與公費常規疫苗（五合一疫苗和肺炎鏈球菌疫苗）一起接種。

嘉義市衛生局提醒，輪狀病毒主要經由糞口傳染，預防輪狀病毒感染，除接種疫苗外，家長照顧嬰幼兒時要勤洗手，尤其在餵食、更換尿布前後都要用肥皂洗手、養成良好的衛生習慣及注意環境清潔以預防傳染病發生，幫助嬰幼兒遠離病毒感染的威脅。有關口服輪狀疫苗合約院所及相關訊息可至衛生局官網查詢(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=10238)，也可致電衛生局詢問(05-2338066)。