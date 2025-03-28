緬甸強震「震垮曼谷大樓」！被挖承建商是中國廠商

▲曼谷倒塌大樓是由中國中鐵十局集團有限公司承建。（圖／翻攝微博）



記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸在台灣時間28日下午發生大地震！稍早泰國氣象氣象局經過調查後，將這起地震的芮氏規模上升至8.2。一段位於曼谷的大樓倒塌影片在網路上瘋傳，泰國審計署副審計長素提蓬·本尼迪（Sutthipong Boonnithi）受訪指出，該棟大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，由泰國當地企業與中國廠商合資承建，如今卻因天災無緣完工。

據悉，這座位於曼谷洽圖洽（Chatuchak）區的30層建築，於2020年開工興建，總經費約21.36億泰銖（約新台幣20.8億元）。承建單位為ITD-CREC合資企業，由泰國意大利泰發展有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成。目前工程進度約達30%，原定2026年完工，但受新冠疫情影響曾一度停工。

▲緬甸地震曼谷大樓震垮。（圖／翻攝自x）



根據當地媒體報導，素提蓬已緊急前往現場查看災情。他感慨，這棟大樓去年4月才由中鐵十局舉辦主體結構封頂儀式，當時被視為工程順利推進的象徵，未料不到一年便遭遇罕見強震，令人唏噓。

有微博的網友發現，在事發後中國中鐵十局迅速刪除了此前慶賀該棟大樓封頂儀式的貼文。