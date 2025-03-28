緬甸大量傷患湧入首都醫院　醫師：從未見過這景象

▲緬甸大地震摧毀當地建築物。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸28日規模7.7大地震災情不斷，首都奈比多（Naypyidaw）一間綜合醫院成為「大規模傷亡區」，急診室外傷者大排長龍，有的人痛苦扭動身軀、有的人靜靜躺著。醫師指出，從未見過這麼多傷者湧入醫院的情景。

法新社報導，數百名傷者來到醫院接受治療，有的病人就在戶外等待，手上掛著點滴，親屬則在一旁陪伴。在通往醫院的路上擠滿車輛，當一輛救護車試圖通過時，有一名醫護人員喊著「汽車讓開，這樣救護車才能過」。

當地醫師透露，「我以前從來沒看過這樣的情景，正努力處理應對，我現在真的太累」。

地震來襲那一刻，緬甸國家博物館大樓也出現明顯搖晃，碎片殘骸從天花板掉下來，身穿制服的工作人員逃到戶外，有些人顫抖流淚，有人抓起手機試著聯絡親人。

當地許多建築物倒塌，包括清真寺，地面崩裂。專家表示，緬甸城市發展過快，基礎建設老舊、城市規劃​​不佳，導致緬甸人口最稠密地區更加容易受到地震等災害的影響。

緬甸先前也曾發生過大地震，依據美國地質調查局數據，在1930年至1956年期間，實皆斷層附近共發生過6次規模7.0以上的強震。2016年，緬甸中部蒲甘（Bagan）發生規模6.8地震，造成3人死亡。