緬甸大量傷患湧入首都醫院　醫師：從未見過這景象

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸28日規模7.7大地震災情不斷,首都奈比多(Naypyidaw)一間綜合醫院成為「大規模傷亡區」,急診室外傷者大排長龍,有的人痛苦扭動身軀、有的人靜靜躺著。醫師指出,從未見過這麼多傷者湧入醫院的情景。

法新社報導,數百名傷者來到醫院接受治療,有的病人就在戶外等待,手上掛著點滴,親屬則在一旁陪伴。在通往醫院的路上擠滿車輛,當一輛救護車試圖通過時,有一名醫護人員喊著「汽車讓開,這樣救護車才能過」。

當地醫師透露,「我以前從來沒看過這樣的情景,正努力處理應對,我現在真的太累」。

地震來襲那一刻,緬甸國家博物館大樓也出現明顯搖晃,碎片殘骸從天花板掉下來,身穿制服的工作人員逃到戶外,有些人顫抖流淚,有人抓起手機試著聯絡親人。

當地許多建築物倒塌,包括清真寺,地面崩裂。專家表示,緬甸城市發展過快,基礎建設老舊、城市規劃​​不佳,導致緬甸人口最稠密地區更加容易受到地震等災害的影響。

緬甸先前也曾發生過大地震,依據美國地質調查局數據,在1930年至1956年期間,實皆斷層附近共發生過6次規模7.0以上的強震。2016年,緬甸中部蒲甘(Bagan)發生規模6.8地震,造成3人死亡。

The 91-year-old Ava Bridge, or Old Sagaing Bridge, which spanned the Irrawaddy River between Mandalay and Sagaing regions and was built by British colonizers, collapsed Friday during a powerful earthquake that hit Myanmar and Thailand. Video: CJ #WhatsHappeningInMyanmar#Myanmar… pic.twitter.com/dczbyDYa92