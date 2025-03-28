7.7強震重創緬甸　研究員直言「不意外」：過去就有強震

▲緬甸發生規模7.7強震，就連泰國曼谷也震感強烈。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

緬甸當地時間28日午後，接連發生兩起強震，規模分別達7.7與6.4級，震源深度僅10公里，震央位於實皆省北部地區。這起地震不僅重創緬甸境內多個城市，也造成鄰近的泰國與中國多地明顯有感。根據美國地質調查局（USGS）評估，這場地震的潛在死傷人數恐達上萬，經濟損失可能影響緬甸國內生產毛額（GDP）2至30%，列入「紅色警報」等級。

根據CNN報導，新加坡地球觀測站的首席研究員魏聖基指出，本次地震發生於著名的薩蓋斷層（Sagaing Fault）上，這段斷層過去便曾引發過強震。他透露，早在多年以前便與緬甸官方及當地學者警示過此區具高度地震風險，因其自200年前便未有明顯活動，歷史記錄與現代監測皆顯示「早晚會發生強震」。因此，他直言這次災難「並不令人意外」。

強震引發首都奈比多與仰光、實皆省、曼德勒等地重大損害，道路裂解、橋樑倒塌，多座佛塔與宗教建築嚴重受損。曼德勒一座清真寺倒塌導致至少20人罹難，機場也傳出天花板崩落、旅客倉皇逃生。

在南部勃固省東吁縣，一座佛寺坍塌時正安置20名戰爭難民兒童，目前全數受困，救援行動持續進行中。由於軍政府自2021年政變後嚴控媒體與網路，外界難以掌握完整災情。不過，軍方已針對6個地區宣布進入緊急狀態，並罕見向國際請求人道支援。

地震餘波震撼鄰近的泰國，北部清邁與清萊地區餘震頻繁。當地民眾目擊河水翻湧、建築龜裂，清邁市區多處商店短暫停電，民眾紛紛撤離。甚至遠在千里之外的首都曼谷，也傳出重大災情。

泰國總理賽塔已宣布曼谷進入緊急狀態，並警告未來數小時可能仍有餘震，呼籲民眾保持警覺。各大醫院與急診單位也已進入戒備狀態，以應對可能的後續災情。

