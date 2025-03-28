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獨／台粉遊泰追星遇強震！藝人體育場彩排嚇逃命　救護車卡車陣

記者黃資真／台北報導

緬甸28日當地時間中午12時20分（台灣時間14時20分）發生規模7.7地震，鄰國泰國、中國雲南地區皆出現明顯晃動，曼谷還傳出興建中大樓倒塌，而泰國第三電視台（Ch3Thailand）將在明（29日）舉辦創台55週年慶典活動，有台灣粉絲特地搭機前往參加正好碰上地震，描述事發後路上大塞車，連鳴笛的救護車都過不了，現場十分混亂。

▲▼ 台灣粉絲到曼谷追星卻遇上緬甸7.7強震，塞在車陣中動彈不得。（圖／民眾提供，下同）

▲台灣粉絲到曼谷追星卻遇上緬甸7.7強震，塞在車陣中動彈不得。（圖／民眾提供，下同）

泰國三台歷年來都會舉辦台慶活動，台內所有男女演員都會帶來唱跳演出，還會舉辦男演員的足球對抗賽，與在場粉絲同樂，而今年在蘇帕查拉賽體育場（Suphachalasai Stadium）舉行的55週年台慶，也吸引數名台灣粉絲特地飛到曼谷參加，希望一睹明星風采，未料卻在今天遇上強震，正好到附近踩點的粉絲還目擊到正在彩排的藝人們連忙逃竄。

葉小姐回憶強震當下，與朋友在曼谷機場並沒有太大感覺，反而是透過網路報導才得知消息，不過搭乘包車時，路上嚴重大塞車，連車子都因為塞到快沒油，得關冷氣省油，急著救命的救護車都卡在路中，動彈不得。

▲▼ 台灣粉絲到曼谷追星卻遇上緬甸7.7強震，塞在車陣中動彈不得。（圖／民眾提供，下同）

▲一群人在車陣裡塞了2小時後，無奈只能下車用走的。

葉小姐說道，年約5、60歲的司機都表示以前雖然有遇過地震，但這是他第一次遇到這麼搖晃的地震，所以政府對於強震應對並沒有經驗，十分手足無措。

在車陣裡苦等2小時後，葉小姐決定拿行李徒步走去飯店，卻目擊到不少人只穿著睡衣或是內褲走在街頭，明顯看出是在沒有準備下倉皇逃生，至今仍不敢回家，另外也看到住宿的旅客在強震後被迫待在外面，等待大樓安檢確認無虞才能回去，而現在因為地鐵停駛，路上滿是人潮。

另名強震當下正在飲料店內的賴小姐表示，地震開始時還以為是頭暈，但看到2名店員慌張抱在一起安慰對方冷靜時，她才意識到是地震。而目前三台尚未公布相關活動停辦、延期消息。

▲▼ 台灣粉絲到曼谷追星卻遇上緬甸7.7強震，塞在車陣中動彈不得。（圖／民眾提供，下同）

▲▼泰國民眾待在街頭不敢回家。

▲▼ 台灣粉絲到曼谷追星卻遇上緬甸7.7強震，塞在車陣中動彈不得。（圖／民眾提供，下同）

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